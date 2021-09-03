蔡英文鄰國論　矢板明夫諷藍營：中國未說話、在野先抨擊

日前總統蔡英文在「凱達格蘭論壇-2021亞太安全對話」以錄影方式致詞表示，台灣不走向軍事對抗，盼與鄰國在和平、穩定、且互惠的原則下共存。國民黨表示，利用「鄰國」這種模糊用法可能再次挑動兩岸已經惡化的關係。對此，日本產經新聞台北支局長矢板明夫今(3)日表示，有一個怪異的現象，在世界把台灣當一個國家來看待，且中國還沒表態的狀況下，台灣的在野黨卻一直評論蔡英文提出的「鄰國說」。





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蔡英文在致詞中表示，台灣不走向軍事對抗，盼與鄰國在和平、穩定、且互惠的原則下共存。國民黨2日表示，以「鄰國」兩字這樣的模糊用法，不但可能沒辦法吻合中華民國憲法，又會與蔡英文自身在就職時的兩岸政策宣示相互矛盾，可說是接近「兩國論」另一個版本的「鄰國論」，也會再已經惡化的兩岸關係掀起一波漣漪。





矢板明夫表示，中國都還沒有對「鄰國說」事件表態，況且台灣在世界已經被越來越多國家，以國家的姿態來接觸，但台灣卻出現一個很奇特的情形，在野黨一直在批評「鄰國說」。他指出，應該是跟國民黨內的主席選舉有關係，國民黨的黨主席選舉是需要黨內的選票而不是全台灣的，況且國民黨的民意跟整體台灣民意不相同，國民黨內「反對鄰國說」又佔多數。





周玉蔻在廣播節目中表示，不單單只是中廣董事長趙少康批評當局，連要選黨主席的朱立倫原本是明理人也跟進批評，而時任的黨魁江啟臣也馬上強調只有中華民國。矢板明夫表示，未來的國民黨可能在台灣的路越走越窄步上當年的新黨後路。



