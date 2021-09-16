中秋烤肉香氣撲鼻　當心燻成紅紅月兔眼　化身乾眼糊矇族

隨著疫情趨緩以及中秋節即將到來，許多人都相當期待與家人親友一同烤肉慶佳節！但大展烤肉技術、大快朵頤的同時，也得適度注意眼睛的保養。根據





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亞東醫院眼科部角膜科主任蔡紫筠觀察，近年來中秋節後一週，眼科就診人數明顯增加，而原因可歸咎於氣候與粉塵導致乾眼疾病作祟！





空氣的隱形殺手！懸浮微粒、季節轉換加劇乾眼症狀





ㄧ般人所熟知導致乾眼疾病的主要因素，不外乎是長時間使用3C產品、或是老化導致的器官退化。卻經常忽略外在環境也是關鍵因素之一。醫師蔡紫筠提到，中秋烤肉會帶來大量的煙霧、粉塵，容易飛入眼睛，若未即時做出適當處理，則會讓乾眼症狀惡化，進而造成灼熱、發紅、視力模糊。





此外，九月正當夏秋交替期間，許多人容易過敏發作，選擇以吃藥舒緩同時，當心部分藥物成分也可能會影響淚水的分泌，讓眼睛變得乾澀，若不妥善處置，可能會使乾眼疾病加劇，成為糊矇族的一份子。





舒緩乾眼症狀 人工淚液補水不乾澀





乾眼疾病的症狀無特一性，常見的如乾澀、畏光、怕風吹、突發性視線模糊等，也因此第一時間容易忽略，或選擇錯誤的方式緩解，像以清水沖洗、購買開架式眼藥水，都有可能讓症狀惡化。蔡醫師建議，面對眼睛乾澀、不適，最好的解決方式還是以人工淚液為主。





▲市面上優質的人工淚液，大多選用新型的專利保存劑，不僅降低常見防腐劑傷害眼睛的疑慮。（圖／品牌提供）

醫師指出，生理食鹽水只適合短暫的眼睛清洗，過於頻繁使用，反而會造成淚水流失，使乾眼症狀加劇；另外開架式眼藥水，大多成分較複雜或是含有血管收縮劑，對於眼睛來說非全然為必要成分，過度使用反而可能造成負擔與其他眼科疾病。





而相較於生理食鹽水或開架眼藥水，人工淚液最重要的功能，是幫助補充水分，維持眼表濕潤，含有長效保濕因子的人工淚液，可延長淚膜層的穩定時間，讓視覺品質更優化，其次則是鎖水層的重要性，鎖水因子能讓淚水停留在眼表的時間加長、減少淚水的蒸發。此外，許多消費者擔心人工淚液的保存問題，醫師也同步解惑：目前市面上優質的人工淚液，大多選用新型的專利保存劑，不僅降低常見防腐劑傷害眼睛的疑慮，同時達到「鎖水」、「補水」、「安全」三項保護，讓眼睛常保水亮動人！





▲乾眼症狀的類型大致上分為兩種：淚液分泌量不足的缺水型和淚液蒸發過快的蒸發型。（圖／品牌提供）

缺油還是缺水？對症下藥才有解！





然而市面上的人工淚液品項百百種，又該如何選擇？醫師建議可從乾眼疾病的類型著手。乾眼症狀的類型大致上分為兩種：淚液分泌量不足的缺水型和淚液蒸發過快的蒸發型，而蒸發型主要成因是淚液脂質分泌異常，眼睛中的脂質層過於薄弱，造成淚液容易蒸發，在選擇人工淚液前，可以先尋求醫師診斷，確認乾眼疾病的類型，再進一步依照症狀判斷選擇，才能對症下藥，有效治療。





▲在生活中調整生活作息，更別忘了選擇適合的人工淚液產品，落實眼睛保健。 愛爾康，糊矇族的好夥伴。（圖／品牌提供）

日常護眼撇步多 積極落實拒當糊矇族！





近幾年，環境氣候的影響伴隨著生活型態改變，乾眼疾病患者平均年齡逐漸下降，也因為乾眼症狀通常是突發性居多，讓患者經常誤判只是「眼壓高」，不知不覺錯失治療時機。在生活中落實眼睛保健，最重要的是調整生活作息，如使用電腦每20分鐘休息20秒，除此之外，每日熱敷、定時眨眼運動，來促進眼睛水分與油脂的分泌也很有幫助。更別忘了選擇適合的人工淚液產品，養成固定頻率使用的習慣，不僅讓眼睛時刻保水，也能達到保養的效果，再也不用害怕環境因素來找碴，正式脫離糊矇族！



