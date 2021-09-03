中市「親子館」6都最少　盧秀燕：持續倍增中

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邱素貞指出，台中市10處親子館，分別分布在南屯區、太平區（兩處）、石岡區、大雅區、北區、豐原區、沙鹿區、大里區、大甲區。其中，8處屬於原台中縣區，台中市只有兩區，批評建置親子館的腳步過慢與不均。
邱素貞表示，根據衛生福利部統計，截至今年110年6月30日，全國親子館（托育資源中心）共有184處。其中，6都中，新北市有63處最多，依序為高雄市20處、桃園市18處、台北市12處、台南市11處、台中市10處。台中市最少，敬陪末座。
邱素貞說，市長盧秀燕在施政報告中說，2022年，台中市要達到17間親子館，她提醒市府，要顧及區域平衡，加快規劃進度，避免政見跳票，讓民眾失望。
市長盧秀燕說，她的政見喊「公托公幼倍增」，計畫不斷修正，台中親子館「不是倍增，是三倍增」，明年四倍增，會一直做，不會因為達標就不做。
另外，邱素貞說，東、南區設置親子館的進度規劃情形，社會局長彭懷真表示，地已經找好了，南區親子館基地在南區樹子腳段343、343-3、343-4、343-5地號(高工路上，台中高工旁)，現在正向國有財產署辦理土地撥用。
預計建物總樓地板面積900平方公尺，規劃設置公托 (收托38名嬰幼兒)、親子館和青少年服務中心，該案經費共計4991萬元，中央核定補助經費2000萬，委託規劃設計監造技術服務已在8月底決標，預計114年底竣工。