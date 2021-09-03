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疑感染新冠肺炎就醫　男性愛抵吃住確診愛滋及肺囊蟲肺炎

▲衛生福利部臺北醫院感染科主任林武甫林武甫說，有規則服藥的愛滋病人不具傳染力，反之若未服藥控制則具有潛在傳染力。（圖／示意圖，衛生福利部臺北醫院提供）
▲衛生福利部臺北醫院感染科主任林武甫林武甫說，有規則服藥的愛滋病人不具傳染力，反之若未服藥控制則具有潛在傳染力。（圖／示意圖，衛生福利部臺北醫院提供）

記者陳志仁/綜合報導

2021-09-03 18:00:00

匿名小酥的26歲男子最近感到容易咳、喘、疲倦，懷疑自己感染新冠肺炎而就醫，沒想到確診的是愛滋病與肺囊蟲肺炎；經詢問交友與生活方式，原來長期以性愛抵吃住、居無定所，雖曾懷疑自己會感染愛滋，但仍抱憢悻心態，確診後感到十分懊惱。

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衛生福利部臺北醫院感染科主任林武甫表示，不安全的性行為，是感染愛滋的主要原因之一，如曾與不熟悉的對象，發生未戴套的不安全性行為，應3個月或每半年進行愛滋病毒篩檢，以利及早發現、及早治療；也呼籲養成全程正確使用保險套的習慣，降低感染性病或愛滋病風險。

林武甫指出，愛滋病毒是透過血液、體液接觸黏膜或皮膚傷口而傳染，隨著COVID-19疫情稍緩及全國防疫警戒降級，沉悶壓抑許久的民眾迫不及待重啟社交生活；防疫鬆懈除可能造成新冠肺炎的傳播，也可能感染其他疾病，例如愛滋病就是其中之一。

林武甫說，臺北醫院為愛滋指定醫院，疫情嚴峻期間也有許多懷疑自己感染但不敢就醫的病人，疫情漸緩後願意至門診接受檢測；有規則服藥的愛滋病人不具傳染力，反之若未服藥控制則具有潛在傳染力，若與具傳染力的個案發生針扎、不安全性行為、直接接觸到血液或體液等，就可能有被傳染的風險。

林武甫提醒，衛生福利部疾病管制署統計，全台灣有超過4萬名愛滋病者，防疫新生活仍要落實手部衛生、咳嗽禮節，及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，積極配合各項防疫措施；安全得性行為，仍是遠離各種性傳染病的不二法門。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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