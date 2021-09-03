梁靜茹出招秒變「老司機」　罕見曝愛情觀

梁靜茹推出新歌《今天，半永久》，該曲唱出對愛情中希望能保有自我及自在的狀態，梁靜茹藉著這首歌唱出自我告白及愛情觀。而在拍攝MV時，梁靜茹的「老司機」駕車技術，讓工作人員無不佩服。

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配合歌曲中隨興自由氛圍，梁靜茹特別赴台東都蘭鼻的長濱海岸線，來一趟私密小旅行，只見MV畫面中，梁靜茹駕駛敞篷小跑車，在蜿蜒跑道上徜徉奔馳，以穩健駕車技術配合導演指令時快時慢，掌握距離得當的超強技術，讓現場工作人員稱讚她是「被歌手耽誤的車手」，一問之下才知道，原來梁靜茹駕車年齡長達20多年，她自爆還去學了左駕技術。

▲▼梁靜茹推出新歌《今天，半永久》MV。（圖／Vocalist Music 提供）

梁靜茹藉著這趟工作感受美景順道放空，完全被美景擄獲，連帶整趟拍攝都帶著好心情，不但面對導演要求任何上山下海的鏡頭都完全OK，其中有幾幕因為要上下攀爬岩石，梁靜茹甚至不顧危險當起「冒險王」直接來，梁靜茹笑說：「經過這次疫情後改變了很多對事情的想法，更珍惜生活上的人事物，以前不喜歡的事也變得有趣，像是以前拍MV工作都會問幾點收工，現在反而不想收工，甚至還會主動說想再多拍幾個CUT，比以前做得還多。」