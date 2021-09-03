COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

婆婆幫顧小孩！媳忙完轉頭目睹「屎色地獄」：火都上來了

▲人妻憤怒表示，自己要煮小孩的副食品，便請婆婆幫忙看顧一下小孩，沒想到等她忙完一回頭，看見的卻是「屎色地獄」。（圖／翻攝Pexels）
▲人妻憤怒表示，自己要煮小孩的副食品，便請婆婆幫忙看顧一下小孩，沒想到等她忙完一回頭，看見的卻是「屎色地獄」。（圖／翻攝Pexels）

編輯中心/綜合報導

2021-09-03 17:45:02

婆媳關係一直是很多人必須克服的難題議題。就有人妻憤怒表示，自己要煮小孩的副食品，便請婆婆幫忙看顧一下小孩，沒想到等她忙完一回頭，看見的卻是「屎色地獄」，過程也引發網友討論。

我是廣告 請繼續往下閱讀
原PO在臉書《靠北婆婆2.0》控訴，「中午吃飯前我問婆婆可以幫我顧一下小孩嗎？要去煮孩子的副食品，不會太久。婆婆也答應說好，我便去廚房忙了快一小時」。

沒想到原PO分裝完副食品後，回到客廳竟目睹兒子「下半身都是大便」，連一旁的遊戲圍欄、浴巾、遊戲球、地墊都無一倖免。

▲婆婆誇張的行徑與辯解內容，引發眾多網友詫異。（圖／翻攝《靠北婆婆2.0》）
▲婆婆誇張的行徑與辯解內容，引發眾多網友詫異。（圖／翻攝《靠北婆婆2.0》）
原PO也立刻質問婆婆「為什麼小孩屎拉到這樣了還不叫我清！到底在等什麼！」沒想到婆婆竟辯稱「我以為那是你給他吃的東西啊」；此話一出也讓原PO理智線斷裂「聽到這句話我火都上來了！到底是色盲還是沒嗅覺阿？不想幫忙顧小孩、又或是不想幫換尿布都沒關係，我來，但不要答應幫忙後又放小孩自生自滅！處理完還當沒事發生一樣要來跟我兒子玩，我馬上把兒子抱走」。

不少網友看完誇張的經過後也紛紛回應「這個婆婆不但視力模糊還鼻子不靈光」、「屎跟食物分不清？這太誇張了拉」、「這畫面實在是太寫實了…」「好婆婆帶你上天堂，壞婆婆折磨你到死為止」、「拉屎他都沒聞到屎味嗎？蝦爆了」。（編輯：潘毅）

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
身為周杰倫的粉絲，哪一張專輯才是您心中的不敗神作？

身為周杰倫的粉絲，哪一張專輯才是您心中的不敗神作？

繼續作答
即時
推薦閱讀