婆婆幫顧小孩！媳忙完轉頭目睹「屎色地獄」：火都上來了
婆媳關係一直是很多人必須克服的難題議題。就有人妻憤怒表示，自己要煮小孩的副食品，便請婆婆幫忙看顧一下小孩，沒想到等她忙完一回頭，看見的卻是「屎色地獄」，過程也引發網友討論。
編輯中心/綜合報導
2021-09-03 17:45:02
原PO在臉書《靠北婆婆2.0》控訴，「中午吃飯前我問婆婆可以幫我顧一下小孩嗎？要去煮孩子的副食品，不會太久。婆婆也答應說好，我便去廚房忙了快一小時」。
沒想到原PO分裝完副食品後，回到客廳竟目睹兒子「下半身都是大便」，連一旁的遊戲圍欄、浴巾、遊戲球、地墊都無一倖免。
原PO也立刻質問婆婆「為什麼小孩屎拉到這樣了還不叫我清！到底在等什麼！」沒想到婆婆竟辯稱「我以為那是你給他吃的東西啊」；此話一出也讓原PO理智線斷裂「聽到這句話我火都上來了！到底是色盲還是沒嗅覺阿？不想幫忙顧小孩、又或是不想幫換尿布都沒關係，我來，但不要答應幫忙後又放小孩自生自滅！處理完還當沒事發生一樣要來跟我兒子玩，我馬上把兒子抱走」。
不少網友看完誇張的經過後也紛紛回應「這個婆婆不但視力模糊還鼻子不靈光」、「屎跟食物分不清？這太誇張了拉」、「這畫面實在是太寫實了…」「好婆婆帶你上天堂，壞婆婆折磨你到死為止」、「拉屎他都沒聞到屎味嗎？蝦爆了」。（編輯：潘毅）