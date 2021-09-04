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日本執政黨主席選舉　河野太郎人氣最旺傾向參選

▲日本首相、自民黨總裁菅義偉突然宣布不參選自民黨總裁選舉，9月底將卸任，誰是接班人，備受關注。日媒報導，呼聲最高的行政改革擔當大臣河野太郎傾向出馬參選。資料照。（圖／達志影像／美聯社）
▲日本首相、自民黨總裁菅義偉突然宣布不參選自民黨總裁選舉，9月底將卸任，誰是接班人，備受關注。日媒報導，呼聲最高的行政改革擔當大臣河野太郎傾向出馬參選。資料照。（圖／達志影像／美聯社）

中央社

2021-09-04 05:57:36

（中央社記者楊明珠東京3日專電）日本首相、自民黨總裁菅義偉今天突然宣布不參選自民黨總裁選舉，9月底將卸任，誰是接班人，備受關注。日媒報導，呼聲最高的行政改革擔當大臣河野太郎傾向出馬參選。

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菅義偉今天表明不參選自民黨總裁，意謂隨著9月30日總裁任期屆滿，也將卸下首相職務。

日本TBS電視台報導，河野要出馬參選自民黨總裁選舉的意向強，正著手找推薦人。如果河野決定參選，這場自民黨總裁選舉的結構將大幅改變。

如果要參選自民黨總裁選舉，必須要有一定人數的推薦人，自民黨內以年輕國會議員等為主，支持河野出馬參選。多名自民黨相關人士透露河野已開始展開尋求支持的工作。

河野下午將與自民黨的多個派閥之一的麻生派領袖、副首相兼財務大臣麻生太郎舉行會談。

日本經濟新聞8月27日至29日實施的民調，問及誰最適合擔任下屆自民黨總裁，河野獲16%受訪者支持居首位、自民黨前幹事長石破茂以16%次之，兩人差距甚微。

日本電視台新聞網（NNN）與讀賣新聞於8月7日至9日實施的聯合民調顯示，問及自民黨政治人物當中誰最適合擔任下一屆首相時，排名依次是石破茂、河野太郎、環境大臣小泉進次郎。

接著是前首相安倍晉三、前政調會長岸田文雄、菅義偉、幹事長代理野田聖子。第9名是內閣官房長官加藤勝信、前總務大臣高市早苗、外務大臣茂木敏充並列，第12名是政調會長下村博文。

自民黨總裁選舉預計17日公告、29日投開票，這次是時隔3年再度舉行黨員投票（去年因為時間緊迫未實施黨員投票），有意角逐人選將爭取國會議員票及黨員票，而反映輿論動向的黨員票可能將左右最終選舉結果。

目前已表態參選的是岸田文雄；高市早苗也有意參選。

有關菅義偉放棄參選黨總裁選舉一事，石破茂今天下午在國會大廈接受媒體採訪時說：「這一年來，首相菅義偉全心全意、不眠不休地工作，我由衷表示敬意。首相做了很大的決定。」

被問到是否參選黨總裁選舉，石破說：「現在已變成全新的局面，該選擇哪一條路才是為日本、為自民黨好，我與同志商量後會在適當時機做出結論。」

對於菅義偉突然宣布放棄參選自民黨選舉一事，最大在野黨立憲民主黨黨主席枝野幸男今天表示，菅內閣已是「跛腳鴨」，在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫病災害中，政治出現空白，菅義偉身為首相根本是不負責任，造成這種狀況的自民黨本身也沒資格執政。

枝野表示，人民期盼政府照顧好人民的生活，這是當務之急，但在這樣的情況下，變成這種局面，令人感到氣憤。（編輯：周永捷）1100903

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