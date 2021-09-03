苦熬多年被國際看見！席子淇：努力沒白費　為HUR驕傲

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▲HUR的《Need No More》MV，獲得國際肯定。（圖／AOA ENTERTAINMENT LAB提供）

席子淇上個月剛度過21歲生日，談到生日願望，她表示：「今年的生日願望很簡單，我只希望疫情能趕快離我們遠去，儘快回歸正常生活軌道，大家健健康康才是最重要的！」HUR在推出《Need No More》MV後，碰上疫情爆發，演藝工作連帶受影響跟著暫停，直到最近才開始回到正軌，說起未來規畫，席子淇興奮透露，最近忙著準備專輯，「在聲音表現上有很多新學習，專輯快要和大家見面！我也很興奮！大家敬請期待！」

▲▼席子淇日前迎來21歲生日。（圖／翻攝席子淇IG）

至於疫情期間都在做什麼，席子淇提到，大家都趁著空檔精進自我，與團員們都會安排好自己的排練時間與經紀人回報，也分享宿舍生活，「6個女生被困在宿舍近3個月，不僅買了很多桌遊，像是Uno、跳棋，大家也廚藝大爆發，卯起來做料理！」她自爆最愛利善榛做的魚湯，自己的拿手菜則是咖哩飯。原以為那麼多好料端上桌，會因此放縱、不忌口，沒想到席子淇竟然透露，因為每天在家能吃的東西不多，「基本上一天只會吃一餐。」

也由於疫情期間席子淇都與團員們待在一起，所以突然開工反而有點陌生又有點興奮，「興奮到我們異口同聲的說『終於能離開這裡了』，我們真的渴望能趕快動起來！」