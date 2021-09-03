NBA／3大因素　美媒看好勇士格林成新賽季助攻王

勇士頭號射手Stephen Curry(柯瑞)上季累積生涯4856次助攻，躍居永是隊史助攻王，不過隊友Draymond Green(格林)可是緊追在後，上季場均可送出8.9次助攻為生涯最佳，也在聯盟中排名第4，美媒看好他能在新賽季拿下聯盟助攻王頭銜。
記者鍾東穎/綜合報導
2021-09-03 17:47:52
《ClutchPoints》記者Mark Haynes撰文指出，自2015年以來Green就是勇士隊的助攻大師，去年助攻數創生涯新高，且沒有他最喜歡傳的球員「K湯」Klay Thompson，還有賽季受到疫情影響縮短，這些都會在新賽季有所變化。
Haynes認為Green新賽季能夠摘下助攻王的3個原因是，第一Thompson回歸，自2013-14賽季，Green為K湯送出651次助攻為全隊之最。
第二是全員健康出賽，Green去年開季因傷缺席前4場比賽，而隊友們Thompson、Curry甚至菜鳥James Wiseman都有傷病問題，如果全員健康出賽就能加深化學反應，Green也有望提高助攻數。
第三是勇士的三分球，新賽季Green會被頂級射手包圍，而勇士可能是NBA最會投三分球的球隊，8名球員在整個賽季的三分球命中率至少有40%。若以上因素都出現，Green的助攻數沒有理由不會提高。