機師恐成Delta病毒破口？侯友宜啟動5項作為全力備戰
長榮航空有機師因「突破性感染（已接種2劑疫苗）」確診後，又傳給就讀桃園就讀某高職的台兒子；對此，新北市長侯友宜今（3）日強調，面對桃園機師與家屬的確診個案，應視同Delta病毒看待，嚴格的落實防疫，才能有效的控制疫情。
記者陳志仁／新北報導
2021-09-03 17:46:49
侯友宜認為，面對疑似Delta的病毒要全面備戰，依據CDC的資料，該名機師曾經往返澳洲，澳洲在印度Delta病毒的肆虐下，每日有將近1100人確診；台灣本周的13例境外移入個案中，就有12例是Delta的病毒，可研判Delta病毒的染疫性非常高，面對來勢洶洶的Delta的病毒，新北與桃園是共同的生活圈，全力戒備。
侯友宜指出，CDC針對桃園提出強化警戒二級的指引，新北面對桃園相關的指引會滾動式檢討，也會全面備戰；在疫情沒有明朗化之前，新北將啟動防範Delta病毒的各項作為，包含「強化防疫旅館的防護」、「確保檢測及增加醫療量能」、「儘速完成學校疫苗施打」、「境外生，入校前免費安排PCR」、「建議儘速規劃第3劑施打」。
侯友宜表示，他在6月就提出要快速部署第3劑的疫苗，建議中央規劃第3劑疫苗的施打，第1劑的施打率4成2，第2劑的施打率更低，因為Delta病毒絕對不等人，要有迎戰Delta病毒的心理準備、做好預期先前部署，讓病毒進來後，才有量能跟保護力，讓疫情得到穩定的控制；面對來勢洶洶的Delta的病毒，新北將做好萬全的準備，也請市民朋友安心。
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