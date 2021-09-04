余文樂對生命有體悟　無預警公開新身分

余文樂出道20年，擁有演員、歌手、潮流品牌「MADNESS」主理人與電競職業戰隊「MAD Team」老闆等多重角色，還有一個鮮為人知的身分近來曝光，就是藝術品收藏家。11月即將邁入40歲的他，有感於近兩年世界的巨大變化，對生命有了不同的體悟，決定和幾位熱愛藝術的好友一起與全球最知名的藝術及奢侈品拍賣公司「佳士得」合作，自9月17日起，舉辦「No Time Like Present」加密藝術余文樂線上拍賣專場。

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近期加密藝術在國際上掀起熱潮，余文樂是早期就開始欣賞和收藏加密藝術的名人之一，這次他夥同熱愛藝術的好友們和佳士得攜手合作，余文樂表示：「我十分興奮能夠與佳士得攜手合作，與來自世界各地的藏家分享我的藝術及生活愛好。拍賣除了慶祝我40歲的生日，更是對我這些年來的收藏旅程和二十年的職業生涯的一個小總結。我非常期待與佳士得在未來繼續並肩，拓闊更精彩的藝術收藏篇章。」

▲▼余文樂驚喜宣布「新身分」。（圖／佳士得提供、索尼影業提供）

多年來，余文樂的收藏範疇涵蓋手錶、古董車、畫作、相機等，他將其品味及創意靈感融會到的個人品牌中，而他的多年好友、美國塗鴉藝術巨人Futura曾以余文樂的兒子「Cody」之名，為他手繪設計過一幅名為《Cody》的作品，余文樂將此手繪塗鴉刺在身上，顯見他自己對藝術的熱愛及見解，已融合到自我生活及對孩子的愛中。