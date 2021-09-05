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影／霸氣黑貓依偎主人身旁　下秒伸手撒嬌：把拔摸我！

▲國外一隻黑貓待在主人身旁撒嬌討摸，融化所有人的心！（影／美聯社AP+Jukin Media授權）
▲國外一隻黑貓待在主人身旁撒嬌討摸，融化所有人的心！（影／美聯社AP+Jukin Media授權）

文/寵毛網

2021-09-05 12:00:00

這樣的討摸誰能說不？俄羅斯有隻長相霸氣的長毛黑貓，私底下的個性卻十足愛撒嬌，當把拔專心用電腦時，牠悄悄地靠在主人肩膀旁，做出各種騷擾人行為，就是為了得到把拔所有的注意，一起看下去吧！

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▲長相霸氣的黑貓。（影／美聯社AP+Jukin
▲長相霸氣的黑貓。（影／美聯社AP+Jukin Media授權）
▲下秒突然用頭磨蹭人撒嬌。（影／美聯社AP+Jukin
▲下秒突然用頭磨蹭人撒嬌。（影／美聯社AP+Jukin Media授權）
▲貓咪：「把拔摸我！」。（影／美聯社AP+Jukin
▲貓咪：「把拔摸我！」。（影／美聯社AP+Jukin Media授權）
▲超級愛討摸求關注！（影／美聯社AP+Jukin
▲超級愛討摸求關注！（影／美聯社AP+Jukin Media授權）

影片中黑貓不斷含情脈脈地望向主人，接著用頭磨蹭肩膀，伸出小毛掌輕碰主人臉頰，做出各種騷擾行為只為求關注，當牠成功引起主人注意還獲得摸摸時，超滿足的表情就像置身在天堂般幸福，先來看這段影片！


影片雖然拍攝於2014年，黑貓伸出小毛掌暗示討摸的畫面，網友們看過內心全融化，紛紛留言說：「都是別人的貓咪www」、「好羨慕有這種待遇！」、「超級塞乃的貓」、「還不摸爆牠！」、「真會撩人呢！」。（編輯：楊釆蓉）

▲摸不夠又伸出小毛掌暗示！（影／美聯社AP+Jukin
▲摸不夠又伸出小毛掌暗示！（影／美聯社AP+Jukin Media授權）

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