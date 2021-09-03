基本工資有望調至26K？勞動部：當然期望多照顧勞工
勞團今（3）日上街提出基本工資應上調至2萬6千元的訴求，而勞動部則回應，今年全年經濟成長率預測值達5.88％，雖然5月中部分內需產業開始受到疫情影響，但站在勞動部立場，當然期望能多照顧勞工，將備妥相關經濟指標及就業狀況變化等數據，提供本月將召開的「基本工資審議委員會」委員充分考量。
記者黃仁杰／台北報導
2021-09-03 21:42:16
行政院主計處預估今年經濟成長率達5.88%，整體經濟呈現外熱內溫，將創下近10年來新高紀錄。而工鬥團體今日上午也前往工商總會表達訴求，提出本月將召開召開的基本工資審議委員會會議應將基本工資上調2萬6千元。
對此，勞動部指出，現行基本工資數額是由「基本工資審議委員會」審酌國家經濟發展狀況、躉售物價指數、消費者物價指數、國民所得與平均每人所得、各業勞動生產力及就業狀況、各業勞工工資、家庭收支調查統計等數據，擬定基本工資調整案，由勞動部陳報行政院核定後實施。
雖然5月中部分內需產業開始受到疫情影響，不過今年全年經濟成長率預測值達5.88％，勞動部表示，「站在勞動部立場，當然期望能多照顧勞工，朝正向的方向發展」，但基本工資是否調整以及調整幅度，仍需由「基本工資審議委員會」之勞、資、政、學四方委員議定。勞動部將備妥相關經濟指標及就業狀況變化等數據，提供委員充分考量，「基本工資審議委員會」之開會日期，將與委員聯繫溝通後確定。