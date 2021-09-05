員工就是不打疫苗怎麼辦？美國企業祭出鐵腕對策催打

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企業在過去數個月以來一直鼓勵員工打疫苗，有時更會祭出休假、發放禮卡等獎勵措施。不過，現在有更多企業採取強硬的立場要求還沒施打的員工完成接種，這種做法在輝瑞疫苗獲得美國食藥署（FDA）核准通過後變得更加普遍。
美世諮詢公司（Mercer）的合夥人西蒙斯（Wade Symons）表示，「雇主認為除非公司採取重大的措施，否則這些員工不會去施打疫苗」。
目前，雇主要求員工打疫苗在美國是合法的，他們也有權開除不願意配合的員工。在一些企業裡，未接種疫苗的員工會被要求戴口罩並定期接受篩檢，有的公司則考慮提高未接種者的健康保險金額。
在達美航空，公司的健康計畫則針對未接種疫苗的員工加收一個月200美金的費用，以分擔未來可能染疫住院所需的開銷。
西蒙斯表示，其他公司則多會從員工每個月的薪水中小額扣款20-25美金費用(約等同於新台幣600元至750元)，並在員工接種完疫苗後將款項退還。
雇主也可能限制公司的公共空間使用權，只允許打過疫苗的員工上公司健身房運動，或進行商務旅行。在拉斯維加斯，美高梅國際酒店集團（MGM Resorts International）則規定未接種疫苗的員工若被確診出染疫，公司將不會在其隔離期間給薪。
西蒙斯也指出，這類強制員工打疫苗的規定大多來自需要員工在辦公室工作的企業。
不過，針對一些因醫療或宗教因素不打疫苗的員工，雇主必須提出豁免或調解方案。
迪士尼和俄亥俄州立大學（The Ohio State University）是強制員工打疫苗的機構中規模較大的集團，他們表示輝瑞疫苗已經得到食藥署的完整批准，因此將強制要求員工施打。美國國防部長奧斯丁（Lloyd Austin）也表示，軍人必須立刻開始接種疫苗。
不過，包括蒙大拿州在內的一些州份，不是禁止雇主強制員工施打疫苗，就是限制雇主祭出強制施打令的時間。
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