「讓孩子快樂成長」是關鍵！吳鳳出書大談中西教育

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他坦言：「我也從台灣人身上學到不少東西，例如資源回收及友善環境的觀念，這是土耳其所缺乏的，我希望我能夠教導我的孩子這些東西。」
然而，經多年觀察，吳鳳發現台灣的教育與他的文化大不相同。
「在台灣，我發現當大部分的台灣人在敘述他們的童年時，總是繞著補習班、寫作業和教科書打轉。但是當我講起我的童年時，都是海邊、在沙灘上玩耍等美好的回憶。」
吳鳳認為台灣人非常友善，但是有些人可能因為害怕孩子輸在起跑點，太過於追求小孩的表現，反而壓抑了他們發展的空間。
他分享了一段他與一位台灣婦女的對話，她當時急切地向吳鳳尋求意見，因為擔心小孩英文不好。然而，令吳鳳驚訝的是，那位孩子才五歲。
他表示：「要在五年學會所有東西是不可能的，這也是為什麼我都慢慢來。如果我總是一直煩惱著孩子的教育問題，小孩會有壓力，我也會有壓力。生活中不需要這種壓力的存在。」
吳鳳始終堅信教育是彈性的，沒有絕對正確的答案，和烤披薩不一樣，不是照著食譜走就可以成功。
「我對教育的觀點就是讓孩子快樂成長。我能夠做的就是提供給他們環境—最好的環境。」
「讓他們參與活動、享受過程，從中學習。或許是爬山、爬樹(都好)，希望他們能真正看見這些，成為大自然的一部分。」
吳鳳也堅持將決定喜好的權利留給孩子，家長的職責僅是提供機會讓他們接觸、學習新事物，而非替孩子做決定。
他分享：「我爸爸曾告訴我非常重要的人生大道理：『如果你想做任何事，你就去做，但若有一天你後悔了，不要責怪我，因為我已經給了你全部的資源以及我的支持』。」
另外，對吳鳳而言，孩子的國際觀更是一大重要課題。這意味著孩子應該接觸更多國際事務，而非侷限於台灣。
他強調：「如果你總是只跟他們提台灣，當他們離開台灣時，他們會突然失去依靠，適應不良。」
他表示：「通常孩子會向他們的父母看齊，因此父母自己必須了解國際社會脈動，並且和孩子分享這些。」他點出與孩子一起觀賞東京奧運就是一個好方法。
吳鳳相信這能夠幫助拓展孩子的視野，更能在提及台灣時，促進更多更深入的討論，而非停留在珍珠奶茶及夜市等等表面性的話題。
近兩年，吳鳳根據父親的教誨，以及自己當爸爸的經驗，陸續寫了多篇關於兒童教育的文章。
他表示：「問題是，如果你在社群媒體上刊登文章，你不知道它會在上面停留多久。所以，我想做成一本書，讓大家能夠隨時讀到這些東西。」
過去幾個月三級警戒期間，吳鳳和他的家人都待在家裡，如同其他家長，花了不少精力線上購物，替孩子增添玩具和遊戲。
他坦承：「三級警戒這段期間令人感到非常緊繃，這是第一次孩子們在家裡待這麼長的時間，也讓我了解到去學校上課的重要性。」然而，吳鳳仍然感到很慶幸。
他笑著說：「對於我們能夠在台灣，我依然感到非常幸運，與其他國家相比也不過才幾個月。這三個月中，我和孩子們有更多時間從彼此身上學習。」
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