「讓孩子快樂成長」是關鍵！吳鳳出書大談中西教育

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▲吳鳳表示很多台灣人談到童年只記得補習班、教科書、考試和功課。(圖/吳鳳提供)

▲吳鳳始終堅信教育是彈性的，沒有絕對正確的答案。(圖/吳鳳提供)

他分享：「我爸爸曾告訴我非常重要的人生大道理：『如果你想做任何事，你就去做，但若有一天你後悔了，不要責怪我，因為我已經給了你全部的資源以及我的支持』。」

▲吳鳳決定參照父親的教育模式，提供機會讓孩子自己接觸、學習新事物。(圖/吳鳳提供)

另外，對吳鳳而言，孩子的國際觀更是一大重要課題。這意味著孩子應該接觸更多國際事務，而非侷限於台灣。

▲對吳鳳而言，孩子的國際觀更是一大重要課題。(圖/吳鳳提供)

▲三級警戒期間，吳鳳也意識到孩子到學校上課的重要性。(圖/吳鳳提供)

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