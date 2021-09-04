立陶宛外長籲歐洲團結　與印太夥伴協調對中政策

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歐盟各成員國外交部長2至3日在斯洛維尼亞首都盧布里雅納（Ljubljana）舉行非正式會議，焦點議題包括歐盟與中國的關係。斯洛維尼亞是歐盟部長理事會（Council of the European Union）今年7月1日至12月31日的輪值主席國。
立陶宛5月宣布退出中國與中東歐國家的17+1互動機制。藍斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）一向主張歐盟27個成員國應透過27+1機制團結一致應對中國，排除類似17+1足以分化歐洲的形式。
他今天向歐盟各國外長說明立陶宛近期所遭遇來自中國的政治、外交等壓力，並強調歐盟應堅持價值及原則，強化自身經濟韌性、降低對與中國經貿關係的依賴，以及落實對抗強權威嚇的各項措施。
中國因不滿台灣獲允在立陶宛設立名稱含「台灣」的代表處，8月10日宣布召回駐立陶宛大使，並在政治、經貿、文化等領域對立陶宛持續強力施壓。立陶宛駐中大使米凱維切涅（Diana Mickevičienė）也被召回，預定4日抵立陶宛。
對於米凱維切涅被召回，歐盟駐中國代表團副團長何雲騰（Tim Harrington）今天在推特發布歐盟各國駐中國大使與米凱維切涅的合照，展現歐盟面對北京施壓將團結一致。他推文表示，歐盟各國駐中大使與米凱維切涅會面，表達對她的支持，並期待她能儘快返回中國。（編輯：高照芬）1100903