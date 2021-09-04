快訊／本土疫情趨緩？陳時中：今天本土「＋零」僅1境外

中央流行疫情指揮中心今(4)日公布國內新增1例COVID-19確定病例，為自美國入境；另確診個案中無新增死亡。

我是廣告 請繼續往下閱讀

指揮中心表示，今日新增1例境外移入個案(16123)，為美國籍30多歲男性，已接種過COVID-19疫苗，今(2021)年9月1日自美國來臺工作，持搭機前3日內檢驗陰性報告，入境於機場採檢後至防疫旅館檢疫，於今日確診，個案在臺期間並無症狀，已匡列同班機前後2排旅客29人，列居家隔離。

指揮中心指出，近期確診個案解隔離情形，5月11日至9月2日累計公布14,807位確診個案中，已有13,745人解除隔離，解隔離人數達確診人數92.8%。

指揮中心統計，截至目前國內累計2,779,364例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含2,761,367例排除)，其中16,013例確診，分別為1,429例境外移入，14,531例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計110例移除為空號。2020年起累計837例COVID-19死亡病例，其中827例本土，個案居住縣市分布為新北市410例、臺北市317例、基隆市28例、桃園市26例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，臺東縣、雲林縣、臺南市、南投縣、高雄市及屏東縣各1例；另10例為境外移入。