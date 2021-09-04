COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

快訊／本土疫情趨緩？陳時中：今天本土「＋零」僅1境外

▲指揮中心針對最新疫情做出說明。示意圖。（圖／翻攝自Pixabay）
▲指揮中心針對最新疫情做出說明。示意圖。（圖／翻攝自Pixabay）

記者劉雅文/台北報導

2021-09-04 14:04:42

中央流行疫情指揮中心今(4)日公布國內新增1例COVID-19確定病例，為自美國入境；另確診個案中無新增死亡。

我是廣告 請繼續往下閱讀
指揮中心表示，今日新增1例境外移入個案(16123)，為美國籍30多歲男性，已接種過COVID-19疫苗，今(2021)年9月1日自美國來臺工作，持搭機前3日內檢驗陰性報告，入境於機場採檢後至防疫旅館檢疫，於今日確診，個案在臺期間並無症狀，已匡列同班機前後2排旅客29人，列居家隔離。

指揮中心指出，近期確診個案解隔離情形，5月11日至9月2日累計公布14,807位確診個案中，已有13,745人解除隔離，解隔離人數達確診人數92.8%。

指揮中心統計，截至目前國內累計2,779,364例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含2,761,367例排除)，其中16,013例確診，分別為1,429例境外移入，14,531例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計110例移除為空號。2020年起累計837例COVID-19死亡病例，其中827例本土，個案居住縣市分布為新北市410例、臺北市317例、基隆市28例、桃園市26例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，臺東縣、雲林縣、臺南市、南投縣、高雄市及屏東縣各1例；另10例為境外移入。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
身為周杰倫的粉絲，哪一張專輯才是您心中的不敗神作？

身為周杰倫的粉絲，哪一張專輯才是您心中的不敗神作？

繼續作答
即時
推薦閱讀