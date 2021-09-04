直播／防堵Delta入侵！長榮3機師突破性感染 陳時中說明
長榮航空3名機師出現突破性感染，其中一名機師的兒子也確診，為了保險起見，指揮中心針對機師兒子就讀學校的全校2656人進行PCR採檢，所幸全數陰性。最新疫情狀況與防疫措施，讓《NOWnews今日新聞》直播鏡頭帶大家了解最新情況。
記者劉雅文/台北報導
2021-09-04 14:00:00
指揮中心統計，截至3日，目前國內累計2,756,726例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含2,739,013例排除)，其中16,012例確診，分別為1,428例境外移入，14,531例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計110例移除為空號。2020年起累計837例COVID-19死亡病例，其中827例本土，個案居住縣市分布為新北市410例、臺北市317例、基隆市28例、桃園市26例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，臺東縣、雲林縣、臺南市、南投縣、高雄市及屏東縣各1例；另10例為境外移入。
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