一堆pay超煩！他喊行動支付「幹嘛不整合」　內行抖關鍵

現今行動支付盛行，民眾只要帶一支手機出門，無論是到超商、大賣場，或是去加油站，都能付款，相當便利。不過，有時在不同店家則需要用專用的行動支付APP，讓不少人霧煞煞，對此，就有網友質疑「幹嘛不整合」，貼文一出，掀起熱議。





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該名網友在PTT以「台灣一堆pay是怎樣？」為題發文，表示無論到超商、超市，都有一大堆不同的電子支付，每次買東西都要看各家到底能用哪一種APP，讓他直呼「麻煩死了」，忍不住在文末詢問「台灣這市場明明不大，為何不整合在一起就好了」？





貼文一出，掀起熱議，「用現金沒煩惱」、「真的複雜」、「很多Pay其實都只是自家會員卡綁定的而已啦」、「你不懂婆婆媽媽的性格，他們就喜歡到處比價找優惠，只有一個選擇反而不愛用」、「悠遊卡跟信用卡又能整合，卡逼一下就付完錢了，到底要這些pay幹嘛」。





▲現今行動支付相當便利，不過原PO反而覺得很煩，質疑「幹嘛不整合」就好。（示意圖／取自unsplash）

另外，還有網友以信用卡反舉例，強調「市場競爭」的重要性，如此一來民眾也能有更多選擇，優惠也更多，「信用卡那麼多種要不要也整合一下」、「台灣的銀行這麼多怎不整合成一間」、「有競爭是好事」、「要有競爭才行啊」、「一堆支付不想用你也可以用現金，多個選擇，互相競爭才會有優惠阿，不然一家獨大有比較好嗎」、「整合在一起，就0優惠了」。（編輯：郭佩蓉）



