樂透何時最吸引買氣？網認「2時間點」心動了：會跟風買

日前威力彩連續槓龜41期累積27億元的高額獎金，在新北市三峽區開出一注獨得後得主至今還未現身領獎，除了掀起民眾好奇頭獎得主是什麼樣的人外，也感嘆發財夢碎。在這波各地掀起的投注熱潮後，有網友就好奇詢問「有人不會買樂透的嗎？」，意外釣出不少民眾坦言只有「2時間點」會心動想跟風買彩券。

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27億元威力彩是今年最高頭獎，全台也掀起投注熱潮，有網友日前就在PTT論壇上的WomenTalk版發文提到「之前27億威力樂透彩風行時，人人都會買個樂透彩當希望，只有我沒有去買，想說100元省下來當餐費或是存起來，總比去買樂透沒中還要花錢買食物買飲料安慰自己好」，同時也好奇是否有版友有著與她一樣的想法。

▲日前累積到頭獎 27億元的威力彩吸引不少買氣 。（圖／記者葉政勲攝, 2021.08.16）

話題曝光後掀起不少討論，有不少網友認同表示買樂透就是機率問題，「沒買+1」、「連發票都不會中了 何必花錢去買QQ」、「我從小沒有中獎運所以完全不會想買」，另外也有民眾表示「我啊，純粹是懶得買」、「朋友是虔誠基督徒 她就不買」、「我刮刮樂、樂透啥都不買的」、「基本就是當稅捐給公益的」。

不過也有許多網友在留言串中提到，

「累積高額獎金」

和

「過年過節」

時是最讓人心動想跟著買的時間點，就算平常沒有買彩券的習慣，這時也會掏出錢包買個發財夢，「過年會買而已」、「連槓好幾期那種同事合資才會買」、「我過年會買」、「

」、「只有新聞報高額買過一兩次」、「一百塊一個下午的夢，很划算」、「沒中的話當作做公益」。（編輯：楊智傑）