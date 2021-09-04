越南製非洲豬瘟肉製品來臺 檢警查到新北的越南雜貨店
由於近期新北市查獲自越南走私來臺之香腸、火腿被檢出非洲豬瘟病毒，內政部警政署遂提高防疫強度實施總動員訪查，高雄林園警分局也查獲非豬豬瘟病毒的荷葉包豬肉（300g/包）製品，經層層向上追查，發現豬肉來源指向新北市一名阮氏女子經營之雜貨店，檢警在店內總計70.052公斤的豬肉及製品，其中荷葉包肉再被驗出非洲豬瘟陽性反應。
記者鄭婷襄／高雄報導
2021-09-04 12:26:11｜2021-09-04 13:14:52
高雄市警局林園分局在8月23日也通知高雄市政府衛生、農業單位到場協助稽查，查得陳姓越籍女子持有300公克荷葉包豬肉經送驗檢出非洲豬瘟陽性反應，經查係購買自大寮區某越南雜貨店。
對於高雄出現非洲豬瘟肉製品，高雄市長陳其邁特指示高雄市警局局長黃明昭全力查緝源頭，由高雄市刑大偵查第二隊與林園分局偵查隊共組專案小組，報請高雄地檢署昃股陳永章檢察官指揮，先至本市大寮區越南雜貨店的范氏女子調查，該出問題之荷葉包肉係在網路下單向嘉義一名同樣開越南雜貨店的阮氏女子購買，繼續到嘉義縣布袋鎮阮氏女子處調查，發現這些豬肉都是到新北市阮氏女子經營之雜貨店網路下單，才再轉賣給南部地區越南同鄉姊妹。
高雄市刑大副大隊長蔡信助表示，專案小組連夜北上報請新北地檢署宙股黃佳彥檢察官指揮偵辦，偕同新北市府農業局及衛生局人員針對該名新北市蘆洲區阮氏女子經營越南雜貨店進行稽查，計稽查酸肉條、火腿、豬頭皮、豬大骨、荷葉包肉（0.59kg）總計70.052公斤。
經送驗荷葉包肉再次被驗出非洲豬瘟陽性反應，全案將上中下游經營者依違反食品安全衛生管理法，以及動物傳染病防治條例移送分別移送新北地檢署及高雄地檢署偵辦；警方籲請民眾一起守護臺灣豬隻健康，並強調不要隨意購買來路不明境外肉製品或從國外輸入、攜帶肉製品入境，如違反相關規定，定依動物傳染病防治條例及懲治走私條例等規定究辦。