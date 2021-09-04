麥當勞冰淇淋機「太常故障」！顧客氣炸　美國政府將調查

連鎖速食店「麥當勞」除了漢堡薯條廣受歡迎外，「冰炫風」也是旗下熱銷品項，不過美國的麥當勞加盟店卻因為太常發生故障，只能告訴顧客暫時不提供，而「永遠買不到的冰炫風」也漸漸成為網友們吐槽麥當勞的台詞。不過近日有外媒報導指出，美國聯邦貿易委員會（FTC）已經聯繫麥當勞各大加盟店，要調查製造商與廠商維修冰淇淋機的情況。

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台灣人到麥當勞點上一杯冰炫風消暑解悶稀鬆平常，但對美國當地消費者來說可沒這麼容易，根據調查全美國的麥當勞甜點（包含奶昔、蛋捲冰淇淋和冰炫風等）銷售額中。有6成都來自加盟店的冰淇淋機，但因為冰淇淋機發生故障、損壞等等往往無法正常營運，甚至有工程師因為每次都點不到冰炫風，氣得寫下一個專門監控全美麥當勞門市冰淇淋機使用情形的網站

「McBroken」

，透過點餐APP來追蹤各門市的機器故障情形。

近日根據

《華爾街日報》

、《NPR》等外媒報導，這些加盟店使用的冰淇淋機由一間名為Taylor Commercial Foodservice的廠商製造，平均一台要價1.8萬美元（約新台幣50萬），對於機器如何運作、維修等技術完全保密到家，除了讓麥當勞工作人員無法親自處理，只能等廠商到場維修外，還藉此每年向加盟店收取維護費，並稱若員工自行修護則不予保固。

▲在台灣的麥當勞想點到冰炫風相當容易，但對美國民眾來說卻不總是那麼輕鬆。（示意圖／NOWnews資料照）

報導指出，由於故障事故頻傳，有許多客戶聯署要求麥當勞母公司採取行動，也有部分加盟店尋求第三方監控機台故障的廠商，希望安裝監控裝置避免故障，但Taylor Commercial Foodservice則以該裝置有安全疑慮表達強烈不滿。美國聯邦貿易委員會在今年夏天已著手調查供應商與冰淇淋機設備等相關訊息。

此外，先前也有國外麥當勞員工在《TikTok》上拍下冰淇淋機台內部的樣貌，並表示有許多店員因為「不想清理機台」所以會向顧客表示機台故障，實際上因為考量到食品衛生和製作流程，光是清理機台就得花上3、4個小時的時間，對員工來說相當耗時又費力；而《華爾街日報》則在先前的報導中提到，美國的麥當勞冰淇淋機每24小時就得進行加熱清洗。清洗過程得經過11道程序殺菌，24小時營業的店家只能挑非尖峰用餐時段進行維修，而這也是不少國外網友推測經常無法供應冰炫風的原因。（編輯：楊智傑）