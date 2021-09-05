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日本執政黨主席選舉　傳安倍挺高市早苗參選

▲日本前總務大臣高市早苗。（圖／翻攝自高市早苗推特）
▲日本前總務大臣高市早苗。（圖／翻攝自高市早苗推特）

中央社

2021-09-05 08:00:00

（中央社東京4日綜合外電報導）日本首相、自民黨總裁菅義偉表明不再連任後，有意參選自民黨總裁選舉的人選紛紛浮上檯面。其中，傳出原本力挺菅義偉的前首相安倍晉三，有意轉向支持前總務大臣高市早苗。

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菅義偉因內外交迫決定放棄尋求連任自民黨總裁（黨主席），將於本月底卸下首相職務。自民黨總裁選舉預計本月17日公告、29日投開票。

目前看來，自民黨總裁選舉將以表態參選的64歲前政務調查會長岸田文雄、有意參選的58歲行政改革擔當大臣河野太郎，及同樣有意角逐的64歲前幹事長石破茂3人為主軸展開。

日本TBS電視台報導，安倍在此之前一直都是力挺菅義偉連任自民黨總裁，但由於菅義偉已決定退出這場選戰，讓安倍有意轉為支持高市早苗。

日本經濟新聞報導，安倍已告知出身的黨內派閥細田派幹部及高市本人，研判應是著眼總裁選舉後的眾議院改選，意圖維繫保守派人士。

高市在安倍擔任首相期間，曾任自民黨政調會長及總務大臣等要職；安倍跟高市同任自民黨內保守派團體「保守團結之會」顧問，兩人的政治理念十分相近。

高市在黨內曾隸屬細田派，但目前未參與任何派閥；細田派是自民黨內最大派閥，動向備受關注。高市如果能獲得細田派人士相挺的話，參選條件之一的20名推薦人應該就不成問題。

高市3日受訪時說，參選意願沒有改變，希望能獲得多方人士支持。

細田派3日舉行幹部會議，確認在關注選情動向的同時，將於9日舉行的派閥總會上商議如何因應。

另外，日本電視台報導，菅義偉對周邊人士表示，自己有意支持河野太郎。

河野在黨內派閥屬於麻生派，原本去年就有意參選總裁，但被麻生派會長、副首相麻生太郎勸退。不過，麻生這次跟身旁人士說，自民黨目前情勢嚴峻，多人參選進行政策辯論會比較好，表達出同意河野參選的想法。（譯者：黃名璽/核稿：嚴思祺）1100904

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