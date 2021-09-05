《神之鄉》乩童愛上「大溪金城武」　林暉閔嗑BL片扮同志

我是廣告 請繼續往下閱讀
黃新皓出道多年，之前大部分時間都在大陸拍戲，與林暉閔一樣都是第一次嘗試參加BL劇演出，黃新皓說：「我一開始很驚訝，想說『什麼？我嗎？我適合嗎？』然後看了劇情大綱後，我覺得我很想演這個角色，這是我繼2015年的《料理高校生》後，再次演出青春校園純愛劇，我很期待。」製作人辛誌諭表示，《基因決定我愛你》是一部青春校園純愛劇，從發想劇本階段，辛誌諭就鎖定林暉閔，也非常喜歡他在《緝魂》的表現，「這次設定這個有難度的角色非林暉閔來演不可。」
副線CP是由在《2020因為愛你》中演出的郭宇宸以及新人林煒傑擔任演出。林煒傑帶著傻氣十足卻誠意無敵的笑容，在一次試鏡被製作人辛誌諭慧眼識珠，製作人辛誌諭回憶說：「當初就覺得這種親和力十足，笑起來眼睛都會瞇起來的暖男笑顏，太像林柏宏了。」當下便決定讓他出演劇中最能量滿點的角色，要將這個充滿療癒力的笑顏傳染給大眾。
第二次演出BL劇的郭宇宸說：「第一次接觸BL劇才發現，原來在BL的世界中能夠比較不受世俗框架的表現角色情緒，覺得非常自在痛快，有點迷上這種自由。每一次合作的導演跟演員都不同，演出《2020因為愛你》後，粉絲們熱烈的反應讓我更期待演出下一部BL劇，希望這次新的CP組合大家一樣會支持。」《基因決定我愛你》將與索尼音樂合作歌曲，開拍前就受到海外地區青睞，日本已遞交採購意向書，而泰國電視台也想要買版權翻拍，無疑為劇組打了一劑強心針。