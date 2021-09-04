「台中那麼旺」實體徵才逾3千職缺 媒合率超過6成

台中今年下半年以來最大場實體徵才活動「台中那麼旺」就業博覽會，今天在市府廣場配合二級警戒防疫措施登場，邀集有國內外63家企業廠商，釋出逾3200個職缺，截至下午媒合率超過6成。上午，副市長令狐榮達代表市長盧秀燕到場為求職者加油勉勵，並與丹麥、英國、德國及荷蘭等14家風能大廠簽訂促進就業合作宣言。





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令狐副市長表示，即使疫情期間，盧市長仍一再強調兼顧經濟與就業，台中市今年度第二季共七項經濟指標榮獲六都第一，其中公司、商業登記家數、商業登記資本額成長數更是連續五季穩居六都第一。而針對就業，市府團隊在8月舉辦「週週皆是就業週」釋出逾3千個就業機會，今天「台中那麼旺」就業博覽會，單場就提供3千2百多個職缺，祝福所有求職者都能夠適才適所。





▲台中下半年來最大型的實體徵才活動，「台中那麼旺」共釋出逾3千職缺。（圖／記者金武鳳攝，2021.9.4)

勞工局長張大春說，「台中那麼旺」就業博覽會是今年五月疫情爆發以來首場大型就博會，儘管疫情警戒已降級，台中防疫不鬆懈，今天現場仍維持二級警戒防疫措施，室外超過500人，已先向衛生局提報防疫計畫，包括入口量測額溫、手部消毒、加強環境清消等，為市民爭取更多就業機會。





▲副市長令狐榮達代表市長，與丹麥、英國、德國及荷蘭等14家風能大廠簽訂促進就業合作宣言。 （圖／記者金武鳳攝，2021.9.4)

張大春說指出，勞工局舉辦徵才活動一向採取實體與訊視雙軌進行，鼓勵年輕朋友多多採用視訊求職面試，由勞工局提供企業視訊徵才平台，減少群聚。另勞工局每周小型實體求職活動，徵才廠商最多3家、徵才人數要求在80人以下，並要求做好防疫措施。





此外，市府團隊持續與國際大廠合作，致力開發高薪職缺，繼去年與丹麥商務辦事處合作，邀集沃旭能源等9家丹麥風能大廠簽訂合作宣言，今年擴大獲英德荷等國在台辦事處支持，與英國台英風電、德國西門子歌美颯、荷蘭伯威海事等14大廠簽訂風能產業促進台中市就業合作宣言，除將台中列為優先設置營業據點城市，並優先釋出經常性薪資逾4萬元給台中市民。





▲台中大下半最大場就博會，配合二級警戒防疫措施登場，桌椅消毒使用酒精加紫外線，提供參與者最安心環境。（圖／記者金武鳳攝，2021.9.4)

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