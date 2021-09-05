日相熱門人選　岸田文雄：抗中為首要任務

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自民黨前政調會長岸田文雄2日接受日經亞洲專訪，也就是菅義偉宣布不連任首相的前一天。他是本月舉行的自民黨總裁（黨主席）選舉，4位可能的角逐者之一。
岸田文雄對於安全與外交政策的言論，反映了他在前首相安倍晉三麾下擔任超過4年半外務大臣，所積累的經驗。
經濟安全為他的重要議程。在華府與北京競爭科技主導地位的同時，日本、美國、台灣和南韓正極力協調，以確保半導體等具有重要戰略意義物資的供應鏈安全。
岸田文雄引用「經濟國策」概念闡述，「我們必須從不同角度考慮國家安全，而不只是武力」。他說：「我將以經濟為重點，來保障我國的地緣政治利益。」
在國防方面，岸田文雄強調需要具備襲擊敵方飛彈基地的能力，以避免迫在眉睫的攻勢。他指出，「儘管飛彈防禦系統能阻擋首波攻擊」，但具有攻擊敵軍基地的武力，「才能在第二或更多攻勢時保護人民性命」。
他說：「飛彈科技日新月異，我希望在這個事實上就如何捍衛人民性命和生計，進行深入討論。」
安倍晉三原本打算在2020年底就獲得上述的攻擊能力做出決定，但菅義偉推遲這項討論。
日本政府目前採取的立場是，若別無選擇，日本和平主義路線的憲法會允許這樣的攻擊。但憲法學者根深蒂固的看法是，如此一來，這將背離日本憲法第9條純粹防衛的安全政策。（譯者：曾婷瑄/核稿：陳昱婷）1100904