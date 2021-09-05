泰總理帕拉育三度挺過不信任案　街頭示威持續

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國會8月31日開始到9月3日展開4天辯論，今天進行不信任投票。這是帕拉育政府2019年執政以來第3次面對不信任投票。
投票前傳聞不斷，先傳出有執政聯盟內有眾議員準備倒戈要拉下帕拉育，接著傳出帕拉育用錢收買議員的支持票，不過，今天的不信任案投票以264票對208票，帕拉育成功保住總理職位，其餘5位部長也都過關。
對政府的不滿也蔓延在街頭，近2個月以來已有不同團體輪番上街頭示威，抗議人士有時還和警方發生激烈衝突，在國會辯論的這幾天曼谷街頭示威沒有停過。
9月1日先由學生團體衝破天（Thalufah）在國會外抗議，9月2日前紅衫軍領袖納塔兀納塔兀（Nattawut Saikuar）在亞速路口（Asok intersection）號召支持者上街，昨天則是學運團體法政與遊行聯合陣線（United Front of Thammasat and Demonstration） 在叻巴頌路口 （Ratchaprasong）發起示威。
今天則是學運團體自由青年（Free Youth）號召支持者街頭，下午4時集結在瑞士駐泰國大使館前，步行前往位於是樂園（Lumphini Park）前的泰王拉瑪六世（Rama XI）雕像。自由青年提出3個主張，包括改革王室限縮王室權力、修憲建立真正的民主以及建立福利國家讓每個人都可以打到免費且高品質的疫苗。
由於事涉王室，牽動官方敏感神經，警方早早就在瑞士大使館往是樂園的路上架起貨櫃，阻擋示威者去路，示威群眾改遊行前往叻巴頌路口，沿途高喊「帕拉育下台」 ，但在叻巴頌路口又遇到大批鎮暴警察和水砲車嚴陣以待，衝突氣氛一觸即發，但接近傍晚時分曼谷開始下起暴雨，主辦單位只好在晚間7時左右宣佈散會。（編輯：高照芬）1100904