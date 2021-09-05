立陶宛居守衛歐洲價值前線　以小博大牽動對中政策

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若一切順利，駐立陶宛代表處將是歐洲、也是中國邦交國境內第一個以「台灣」為名的代表處。許多評論指出，北京反應激烈是為了「殺雞儆猴」、防堵其他國家跟進立陶宛。一如30年前欲擺脫蘇聯，率先宣布獨立，立陶宛在對外作為上再開先河。
根據數名消息人士的說法，駐立陶宛代表處在名稱中使用「台灣」二字的計畫不變。
對於立陶宛雖遭北京威嚇，但堅守發展對台關係等主權決定，美國及歐洲聯盟（EU）陸續以致函、致電、發布共同聲明等方式表示支持。立陶宛國會友台小組主席馬爾德基斯（Matas Maldeikis）告訴中央社記者，目前歐美對立陶宛的支持強度可謂「30年來僅見」。
他認為，歐盟和美國意識到，至少在安全議題、政治折衝等方面，立陶宛對北京強勢作為的抵抗符合歐美利益，因此願意協助立陶宛。立陶宛也以自身遭遇驗證，中共集權體制確實是對自由民主價值體系的威脅。
不過，歐盟並非鐵板一塊，各國對中國各有盤算，這也是為何立陶宛外長藍斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）必須不斷呼籲27個歐盟成員國團結一致，以及北京為何至今仍能對歐洲「分而治之」、「各個擊破」。
北京的策略對不滿歐盟夥伴或美國「不夠力挺」、發現「歐洲價值」不盡然符合自身當下利益，或企圖利用強化對中關係增加對美談判籌碼的國家特別有效。經貿利益也往往讓歐盟大國對北京顧慮再三。
馬爾德基斯指出，對立陶宛而言，支持自由民主台灣、對抗集權體制，是為保衛國家生存根本利益必走的道路，「幫台灣，就是幫自己」。
他說，「一旦有一個民主政體倒下，就可能引發骨牌效應」，而在缺乏自由民主的環境中，作為小國的立陶宛恐怕只能任強權操弄、宰割。
對於中國方面以經貿手段「懲罰」立陶宛，馬爾德基斯分析，由於中國市場不自由開放、立陶宛對中出口量有限，目前主要是自中國進口原物料和零組件的立陶宛廠商受害，面臨貨運中斷、運費遭惡意漲價等人為阻撓。
不過，馬爾德基斯說，相關企業雖持續對政府表達憂慮，但也認知到必須捍衛國家主權，在國家安全方面，「大家是一體的」。更何況，強權鄰居俄羅斯已數次動用類似的經貿手段懲罰「不聽話」的立陶宛，中國的作法顯示它「根本不懂立陶宛人的思維」，只會引起反效果。
「俄羅斯對立陶宛而言是更重要的市場，我們都沒退讓了。」馬爾德基斯說：「我們若對經貿施壓低頭，最終必然在經貿、政治領域都會敗下陣來，因為自己放棄了主權」。
不過，歐洲是否能從立陶宛經驗得到啟示，或許有待觀察。有意見認為，立陶宛「衝太快」反而增加歐盟在對中政策上取得共識的難度。此外，若未經縝密規劃及執行，良善意圖也可能導致自傷傷人的後果。立陶宛國內即持續有聲音質疑，立陶宛是否有能力同時對抗俄羅斯、白俄羅斯及中國。
實際上，至少自8月10日中國宣布召回大使以來，立陶宛並未放棄與中方交涉，總統辦公室、外交部官員的對外發言也展現「降溫」意圖，包括表達希望兩國大使能儘早返回崗位、立陶宛不考慮與中國斷絕往來。馬爾德基斯也強調，立陶宛並不想和任何一個國家鬧翻，只是在維護國家利益，而發展對台關係符合立陶宛利益。
立陶宛的維陶塔斯瑪納大學（Vytautas Magnus University）政治與外交學系主任雷奇斯（Šarūnas Liekis）受訪時指出，就連拉脫維亞、愛沙尼亞等波羅的海國家、甚至台灣，恐怕也不希望與北京的對抗局勢升高。對波羅的海國家來說，俄羅斯、白俄羅斯造成的既有麻煩就夠棘手了。
曾在前蘇聯、俄羅斯及波羅的海地區擔任記者，曾任英國「經濟學人」（The Economist）雜誌資深編輯，現為「泰晤士報」（The Times）專欄作家的魯卡斯（Edward Lucas）向中央社記者分析，考量國內外情勢，未來較可能跟進立陶宛路線「挺台」的包括捷克、斯洛伐克和羅馬尼亞。
魯卡斯說，據他了解，美國透過各種方法督促歐洲支持立陶宛，曾與藍斯柏吉斯通話的參議院外交委員會主席梅南德茲（Bob Menendez）即著力甚深。
不過，魯卡斯指出，阿富汗撤軍相關事件已折損美國在歐洲的號召力，美國讓歐洲盟友十分失望，歐洲未來將如何自主支持立陶宛，值得觀察。
他也提到，研判北京目前不會對立陶宛加大施壓力道，以免產生反效果。不過，駐立陶宛台灣代表處正式設立後，中方應該會緊盯代表處人員所享待遇、駐立代表是否受邀參加官方正式活動，可預期立陶宛與中國關係將是一場長期拉鋸戰。（編輯：高照芬）1100904