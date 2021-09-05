新北凱撒險勝台中企聯虎　台北臺產16連敗持續中

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新北凱撒今天推出翁子晴先發，她主投5局失2分，被打7安打無關勝敗，新北凱撒前5局一分未得。
反倒是台中企聯虎首局就靠林倢妤右外野安打，加上黃佩真適時安打先馳得點，5局下一輪猛攻，劉瑄、黃佩真適時安打，加上林珈羽、游惠幀接連獲保送，一口氣拿下4分。
沒想到7局上新北凱撒絕地大反攻，潘慈惠上壘後，朱慧宜安打，加上王芷聆一棒三壘安打，一口氣又掃回2分，台中企聯虎又發生要命失誤，蘇奕璇一棒轟出2分逆轉全壘打，單局攻下5分奠定勝基。
2021企業女子壘球聯賽4日賽事第二場，由福添福嘉南鷹出戰台北臺產，台北臺產原本在7局有大好追平機會，甚至有機會贏球，但因大雨攪局，加上賽制往前推，因此嘉南鷹以9:8贏球，台北臺產也苦吞16連敗。
福添福嘉南鷹今天推出陳靖瑜先發，她投2局就狂失6分，被打6安打，不過中繼的柯夏愛3局失2分奪勝，杜雅婷後援1局無失分。
台北臺產首局就一輪猛攻，謝雅琪敲出左外野安打先開啟攻勢，接下來吳亭葳、邱鈺然、黃語嫣都敲出安打狂攻5分。
兩隊打擊亂戰，嘉南鷹2局上由葉貴萍、何欹璠連續安打反擊，嘉南鷹也打回3分，在次局又利用柯佳慧、江慧娟安打以及對手失誤，一口氣攻下5分，4局上江慧娟又扛出陽春彈奠定勝基。
台北臺產7局上本來有機會扳平，卻因大雨攪局讓比數裁定，以前一局比數分高下，因此錯失贏球機會。