NBA／諷刺湖人陣容太老了　前金塊主帥：若在8年前能奪冠

昔日明星中鋒DeAndre Jordan在買斷之後加盟湖人，不過外界普遍不看好這一筆簽約，認為紫金軍現有陣容實在太老了。前金塊主帥George Karl更是對此嘲諷的說，若這支球隊放在8年前還有望拿冠軍。

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在簽下Jordan之後，湖人這個夏天引進了超過8名超過32歲的球員，分別是：Carmalo Anthony、Russell Westbrook、Dwight Howard、Wayne Ellington、Trevor Ariza、Kent Bazemore、Rajon Rondo和Jordan。

老將雖然能帶來經驗，也更能適應在不同球隊中的定位，然而他們面對漫長賽季的體能調節卻是個問題，另外傷病因素也必須要考慮進去。湖人在薪資空間不寬裕的情況下做此決策，雖然是不得不為之，但這個陣容確實讓人有些擔憂。

有NBA記者嘲諷道「DeAndre Jordan為湖人注入了新鮮血液」，而Karl則是繼續挖苦的諷刺說，「這支球隊能直接拿到2012-2013賽季NBA總冠軍。」

歷史上的NBA 2012-2013賽季，最終是由邁阿密熱火在總冠軍賽逆轉聖安東尼奧馬刺，以4:3捧起奧布萊恩金盃，LeBron James獲選為FMVP，當年他才28歲。