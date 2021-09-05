注意！北北桃今高溫探36度 午後山區、中南部防大雷雨
中央氣象局指出，今（5）日南方水氣通過，花東地區及恆春半島降雨機率增加，有時候會有較大雨勢發生，其他地區維持多雲到晴，仍要留意午後雷陣雨，中南部地區及各地山區有局部大雨，並有短延時強降雨、大雷雨等劇烈天氣發生的機率，而各地高溫約32至34度，尤其大台北、桃園地區有局部36度以上高溫發生的機率。
記者顏真真/台北報導
2021-09-05 08:30:06
氣象局今日上午6時已發出高溫警訊，中午前後台北市、新北市及桃園市地區為黃色燈號。近期天氣仍以太平洋高壓為主導，大環境風場吹偏東風，午後發展情形視高壓勢力及水氣多寡而定，而目前在日本南方海面，有高氣壓近似滯留，各地高溫可以來到32至34度。至於菲律賓東方海面的低壓帶，未來不排除有熱帶系統發展，但是發展位置、強度及路徑等不確定性仍大。
今、明兩天南方雲系影響，台灣東部、東南部地區及恆春半島有局部短暫陣雨或雷雨，並有局部較大雨勢發生的機率，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴，午後西半部地區及東北部山區有局部短暫雷陣雨，中南部地區及各地山區並有局部大雨發生的機率，夜晚至清晨西半部地區亦有零星短暫陣雨。
在空氣品質方面，今日環境風場為偏東風，全台各地高溫炎熱，垂直擴散條件佳，空氣品質良好，但北部地區午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升；竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖地區為「良好」等級；北部空品區為「普通」等級。
至於周二至周四（7日至9日）太平洋高壓影響，各地大多為多雲到晴，午後雷陣雨區域限縮至各地山區及中南部近山區平地。周五、周六（10日、11日）南方水氣又有增多的趨勢，花東地區及恆春半島降雨機率提升，西半部地區及東北部山區發生午後雷陣雨的機率也提高。12日至14日東部、東南部地區及恆春半島有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲到晴，午後西半部地區及東北部山區有局部短暫雷陣雨。