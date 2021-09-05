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機師染疫拉高桃園防疫警戒？陳時中：沒有惡化

▲陳時中今（5）日說明最新疫情及防疫作為。（圖／資料照，指揮中心提供）
▲陳時中今（5）日說明最新疫情及防疫作為。（圖／資料照，指揮中心提供）

記者顏真真/台北報導

2021-09-05 16:29:17

長榮機師3名機師突破性感染，其中1名機師甚至傳染給在桃園地區就讀的高中兒子，中央流行疫情指揮中心也發出110萬人細胞簡訊，其中又以桃園市民最多，外界也擔憂華航諾富特事件重演，並應拉高桃園市防疫警戒？對此，指揮官陳時中今（5）日表示，這兩天沒有看到惡化指標，目前不會有加強措施。

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指揮中心今日公布長榮2名染疫機師案16119及16120接觸者採檢結果，還有案16120兒子案16122的接觸者採情況，其中2名機師接觸者採檢315人，僅1人陽性，即機師兒子案16122，無新增確診，另有45人仍在檢驗中。至於機師兒案16122，除校內採檢2656人採檢全陰性之外，另匡列的224人也全數陰性，陳時中表示，這情況很好，學校看起來是可控。

不過，由於其中1名長榮機師病毒基因定序是感染Delta變異株，也引發外界擔憂疫情是否擴散？桃園市需不需要提高防疫警戒？陳時中今日表示，桃園這地方這兩天疫情比第一天看起來狀況好，之前因還沒有檢測結果出來，加上高度懷疑Delta疫毒，因此加強防疫，希望能把疫情控制，但這兩天並沒有任何一個惡化指標出現，所以目前不會有加強版措施出來。

至於醫界認為一次發出110萬封警示簡訊，造成採檢潮，許多醫院也湧現採檢排隊人潮。陳時中強調這次3例機師境外移入個案，其中1例已確認感染最早在印度發現的Delta變異株，加上目前境外移入感染Delta變異株的比例高，因此這次匡列範圍是採Delta變異株可能造成社區感染的規格辦理。

陳時中說，這次只要有接觸、甚至接觸者的接觸者，都全數匡列隔離，也因此細胞簡訊發送匡列的時間也較長，就是將規格拉高，但發送警示簡訊是要請大家提高警覺，有症狀、有可能性再去採檢，並非收到簡訊就要採檢。

▲本土病例累計確診14533例。（圖／NOWnews）
▲本土病例累計確診14533例。（圖／NOWnews）
▲全台本土病例地圖分佈。（圖／NOWnews）
▲全台本土病例地圖分佈。（圖／NOWnews）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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