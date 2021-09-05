疫情趨緩　紙風車全台巡演首場在台中

台中市政府全力振興藝文產業，邀請到國內親子劇天團「紙風車劇團」，(4)日在中山堂接力演出兩場「三國奇遇記」，這也是疫情警戒降級後的全台巡演首場，讓「希望」從台中出發，別具意義。日前線上索票瞬間秒殺，為避免觀眾向隅，市長盧秀燕加碼線上直播，也至現場為劇團加油打氣，感謝他們樹立藝文表演防疫典範，讓大小朋友開心賞劇。

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盧秀燕表示，防疫期間大家悶壞了，三級警戒期間藝文活動停擺，對產業造成巨大衝擊，市府第一時間推出藝文紓困計畫，降級後除了振興經濟也要振興藝文。為讓市民朋友陶冶身心，市府從全國最受歡迎的紙風車劇團表演開始，非常感謝這些表演工作者，為了現場的安全，所有的演出者及行政人員需接受Covid-19快篩檢驗陰性，才得以上場表演。

紙風車文教基金會創辦人李永豐說，四個月來劇團取消200多場演出，對劇團造成很大影響。感謝盧市長的邀請，讓劇團在疫情降級後的第一場演出從台中出發，並用梅花座的方式讓孩子們在安全的環境下欣賞演出。看到觀眾大手牽小手，戴著口罩走進劇院，除了感動外，更感謝所有市民和市府共同防疫。期待這場演出後，團隊都可陸續展開演出，劇場要有觀眾才圓滿。

文化局指出，「三國奇遇記」取材傳統文學作品「三國演義」，帶領大小朋友穿越時光回到公元二世紀，重現著名的「黃巾之亂」，融入現代人物角色和時空交替的創意，顛覆觀眾對歷史故事和人物的印象，同時讓小朋友體會友誼與和平的重要性，以及面對困難時如何冷靜以對。

此外，午場演出結束後，文化局進行全面清消作業，提供晚場民眾安心優質的觀賞環境。