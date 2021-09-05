中市啟動未登記工廠訪視輔導　三步驟確認人員身分

台中市政府經濟發展局今年9月1日至10月13日啟動未登記工廠訪視輔導，輔導對象計43家，提醒業者可透過「確認訪視通知公文」、「確認識別證」、「確認訪視背心」等三步驟辨識經發局委託的專案輔導小組人員，如有接獲不明來源、訪視資訊揭露不明的通知或不正當推銷者，可檢具相關資料向「台中市政府特定工廠登記單一窗口」反應，經發局將嚴正查處，決不寬貸。

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經發局表示，為輔導台中市未登記工廠轉型為低污染申請特定工廠登記、特定工廠合法化等，經發局特委託「社團法人台中市建築師公會」邀集工業、環保、土地、建築等領域專家學者組成專案輔導小組，今年9月1日至10月13日啟動第一波到廠訪視服務，由專案輔導小組提供工廠現況診斷、專家學者建議等輔導服務。

經發局說，業者可透過確認三步驟辨識經發局委託專案輔導小組人員，包括確認訪視通知公文為經發局110年8月26日中市經工字第11000418051號函，並蓋有機關首長職銜簽字章、確認識別證上載明委託、受託單位及輔導小組人員姓名、及確認訪視背心為寶藍色，正面印有「台中市未登記工廠專案輔導小組」，背面印有「110年度台中市未登記工廠管理及輔導業務委託專業服務案輔導團隊」等字樣。

經發局表示，委辦廠商「社團法人台中市建築師公會」辦理專案輔導小組到廠訪視作業前，會由經發局以書面公文正式通知受訪業者訪視時間，不會以傳真等其他方式通知，請業者依公文正本所載時間配合受訪，訪視時將進行廠區現況了解、拍攝照片、作成紀錄，並請受訪業者確認訪視內容無誤後簽名、蓋公司或商號章。

經發局說，未登記工廠納管申辦期限將於明年3月19日截止受理申請，屆時105年5月19日以前既有低污染工廠未依規定提出納管作業者，經查獲將依工廠管理輔導法規定勒令停工；未停工者，將可依法停止供電、供水，呼籲符合納管資格者，請儘速向「台中市政府特定工廠登記單一窗口」提送申請，以免受罰。