啤酒喝完驚見「一整顆球」！男秒崩潰 內行揭用途：正常
啤酒因為罐裝方便，不少人若是要小酌一杯時，就會選擇購買啤酒來喝，不過，近日就有網友分享自己買了罐裝啤酒來喝，喝完之後卻發現底部有一顆塑膠球，讓他非常傻眼表示「這到底是什麼東西？」貼文引發廣大迴響，不少人直呼「沒這顆球還真不行！」
編輯中心/綜合報導
2021-09-05 10:32:20
原PO在PTT貼文指出「去買了一罐黑啤酒來喝，結果喝完之後我真的嚇爛，罐裝黑啤酒喝到底竟然裡面有一顆球球，我會不會有事情啊？」只見貼出的照片，原PO喝完啤酒後，將啤酒罐傾斜，卻發現裡面有一顆乳白色的球體，讓他非常傻眼，懷疑是否廠商製程出問題。
貼文一出，網友紛紛回應「瓶口這麼小怎麼把球塞進去的＝＝」、「什麼鬼啊，怎會有球」、「恭喜中獎！天選之人」、「彈珠啤酒沒喝過嗎？大驚小怪」、「喝了幾十年的酒還真沒喝過」；不過也有內行人透露「很正常啊，這是為了讓啤酒氣泡綿密的東西」、「綿密氣泡絕招啊，沒他整罐不對勁」、「有這種球的啤酒，泡沫都會很綿密」、「維持綿密氣泡用的」。
事實上，網友所喝這款即是所謂「健力士（GUINNESS）」黑啤酒，其內部那顆「球體」目的是為了產生更大量的泡沫，提升口感的層次，並可使酒中保存更多的氣體，而最重要的功能在於阻隔啤酒與空氣的接觸，防止啤酒氧化變苦。（編輯：張嘉哲）