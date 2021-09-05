龐吉夏河谷之爭　塔利班與反抗軍均稱占得上風

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龐吉夏河谷易守難攻，被群山包圍，僅有一道狹窄的入口。
據塔利班發言人卡里米（Bilal Karimi）的說法，塔利班部隊已掌控龐吉夏省（Panjshir）7個地區中的4個。他在社群媒體推特（Twitter）發文說：「塔利班戰士已朝龐吉夏中心挺進。」
● 小馬樹德：阿富汗人對威脅毫無畏懼
但由阿富汗傳奇反塔利班戰士馬樹德（Ahmed Shah Massoud）之子小馬樹德（Ahmed Massoud）擔任領導人之一的「民族抵抗陣線」（National Resistance Front）表示，他們在卡瓦克（Khawak）隘口包圍了「數以千計的恐怖分子」，達什特雷瓦克（Dashte Rewak）有很多塔利班棄置的汽車和設備。
「民族抵抗陣線」發言人達希提（Fahim Dashti）補充說，當地正在發生「激烈衝突」。
小馬樹德在社群媒體臉書（Facebook）發文說，龐吉夏「依舊強悍的抵抗著」。他同時盛讚西部城市赫拉特（Herat）的女性是「可敬的姊妹」，稱她們為爭取自身權利發動抗爭，充分顯示了阿富汗人沒有放棄尋求正義，且「對威脅毫無畏懼」。
● 美參謀首長聯席會議主席：恐演變為內戰
美軍參謀首長聯席會議主席密利（Mark Milley）今天強調當地局勢不明，「我的軍事估計是，有可能演變為內戰。我不清楚塔利班能否鞏固權力、確立統治」。
密利在德國蘭斯坦空軍基地（Ramstein Air Base）向福斯新聞網（Fox News）表示，塔利班若無法做到，將導致未來3年蓋達（Al Qaeda）再起、伊斯蘭國（ISIS）或其他恐怖團體壯大。
義大利醫療援助組織「緊急救援」（Emergency）表示，3日晚間，塔利班部隊已進一步挺進龐吉夏河谷，已抵達了「緊急救援」設有外科及產科中心的阿納巴村（Anabah）。
「緊急救援」在聲明中說：「我們在阿納巴外科中心收治了少量的傷者。」他們並補充道，有許多人在最近幾天逃離當地的村莊。
他們的說法未能立即獲得第3方的證實。（譯者：李晉緯/核稿：蔡佳敏）1100905