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波蘭贈40萬劑AZ抵台　外交部：疫苗短缺下加強國人防護力

▲波蘭贈台AZ疫苗從貨艙順利卸下準備運載至冷鏈儲存地點。(圖／外交部提供)
▲波蘭贈台AZ疫苗從貨艙順利卸下準備運載至冷鏈儲存地點。(圖／外交部提供)

記者羅婉庭／台北報導

2021-09-05 10:31:46｜2021-09-05 10:32:21

波蘭政府捐贈我國的40萬劑AZ疫苗已於5日上午順利運抵，衛生福利部長陳時中、外交部政務次長曾厚仁及波蘭台北辦事處代理處長李波（Bartosz Ryś）特別前往接機，外交部代國人表示誠摯感謝。

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外交部上午發布新聞稿，指出他們代表台灣政府與人民，對於波蘭慷慨捐贈疫苗的善舉，積極展現台波堅定友好情誼，表達誠摯的感謝。在國際疫苗短缺及延遲交貨的情況下，這批疫苗及時運抵，必能協助提升我國人接種疫苗的整體覆蓋率，加強國人抗疫防護能力。

外交部表示，這批疫苗經過波蘭政府內部行政及外部多邊法律程序，包括我國衛生福利部疾病管制署、外交部及兩國代表處的密切聯繫協調，展現極高效率，一宣布即以最快速度運抵台灣。

外交部強調，台灣與波蘭共享自由、民主及人權的普世價值，並經歷對抗威權政府的共同歷史及民主化進程。多年來兩國在經貿、科學、高等教育、國會互訪及民間交流等各項領域均有實質進展，波蘭也是第一個與我國簽署刑事司法合作協定的歐洲國家，雙方情誼深厚，合作前景無限，未來台波也將持續攜手對抗疫情，重建疫後更美好的美麗未來。

▲衛福部陳時中部長（右）、外交部曾厚仁政務次長（左）及波蘭駐台代理處長李波（Bartosz_Ryś）（中）在倉儲點收疫苗。（圖／外交部提供）
▲衛福部陳時中部長（右）、外交部曾厚仁政務次長（左）及波蘭駐台代理處長李波（Bartosz_Ryś）（中）在倉儲點收疫苗。（圖／外交部提供）

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