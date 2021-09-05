波蘭贈40萬劑AZ抵台 外交部：疫苗短缺下加強國人防護力
波蘭政府捐贈我國的40萬劑AZ疫苗已於5日上午順利運抵，衛生福利部長陳時中、外交部政務次長曾厚仁及波蘭台北辦事處代理處長李波（Bartosz Ryś）特別前往接機，外交部代國人表示誠摯感謝。
記者羅婉庭／台北報導
2021-09-05 10:31:46｜2021-09-05 10:32:21
外交部上午發布新聞稿，指出他們代表台灣政府與人民，對於波蘭慷慨捐贈疫苗的善舉，積極展現台波堅定友好情誼，表達誠摯的感謝。在國際疫苗短缺及延遲交貨的情況下，這批疫苗及時運抵，必能協助提升我國人接種疫苗的整體覆蓋率，加強國人抗疫防護能力。
外交部表示，這批疫苗經過波蘭政府內部行政及外部多邊法律程序，包括我國衛生福利部疾病管制署、外交部及兩國代表處的密切聯繫協調，展現極高效率，一宣布即以最快速度運抵台灣。
外交部強調，台灣與波蘭共享自由、民主及人權的普世價值，並經歷對抗威權政府的共同歷史及民主化進程。多年來兩國在經貿、科學、高等教育、國會互訪及民間交流等各項領域均有實質進展，波蘭也是第一個與我國簽署刑事司法合作協定的歐洲國家，雙方情誼深厚，合作前景無限，未來台波也將持續攜手對抗疫情，重建疫後更美好的美麗未來。