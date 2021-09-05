塔利班特種部隊鳴槍　阿富汗女權遊行戛然而止

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塔利班戰士上月奪占絕大部分國土，並慶祝歷經20年戰爭後美軍終於完全撤離。如今塔利班將再次治理極度仰賴國際援助、遭戰亂蹂躪經年的阿富汗。
這是2天來喀布爾第2次的女性示威，原本過程平和，示威者在阿富汗國防部外放置花圈，向與塔利班奮戰捐軀的阿富汗軍人致敬，之後再遊行到總統府。
20歲示威者奈比（Maryam Naiby）說：「我們在這裡爭取阿富汗人權。我愛我的國家，我會一直在這裡。」
示威者口號的聲音越來越大之際，多位塔利班官員突然插手，詢問群眾訴求。24歲女大學生卡碧禮（Sudaba Kabiri）答稱伊斯蘭先知賦予女性權利，她們希望女性擁有權利，塔利班官員保證會保障女權，但這些都才20出頭的女示威者抱持懷疑態度。
示威群眾抵達總統府時，12名塔利班特種部隊隊員衝進人群對空鳴槍，示威者嚇得倉皇四散。卡碧禮告訴美聯社，特種部隊也施放催淚瓦斯。
塔利班承諾會成立包容的政府，實施的伊斯蘭律法也會比他們1996至2001年間執政時溫和一些，但許多阿富汗人、特別是女性卻極度懷疑，擔心過去20年在美國扶植的阿富汗政府期間取得的權利會被剝奪。
過去兩週，塔利班官員大部分都在開會。有傳言指出，塔利班內部浮現意見分歧。今天清晨鄰國巴基斯坦情報單位首長哈米德（Gen. Faiez Hameed）意外造訪喀布爾，目前不清楚他要對塔利班領導階層傳達哪些訊息。
之前塔利班遭美軍揮師推翻後，高層在巴基斯坦設有總部，據稱能直接與巴國位高權重的情報局講上話，巴基斯坦情報局被認為對塔利班有高度影響力。（譯者：鄭詩韻/核稿：陳亦偉）1100905