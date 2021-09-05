台灣Youtuber霸主是誰？第一名是「他」　網全毛骨悚然

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貼文一出，網友紛紛回應「第一名看過他影片，整個散發一種超怪的氣息，我看沒幾秒就關了，全身雞皮疙瘩」、「第一名就是艾沙門變種頻道啊！用鮮豔顏色在騙小孩點閱的....很可怕」、「第一名看起來好像艾莎門類型頻道，光預覽圖就很不舒服」、「第一名之前就有討論過，光看縮圖就覺得好不舒服」、「第一名不管看幾次都會毛骨悚然，真的是艾沙門頻道」、「第一名那個實驗阿洪，影片裡的道具全都是簡體字，應該不是台灣人，只不過是把定位掛在台灣吧」。
而網友所稱的「艾沙門」影片，意思即為經常使用有關小孩喜愛的東西來吸引點閱，例如先前有冰雪奇緣艾莎、蜘蛛人等盜版卡通，使用鮮豔顏色吸引兒童，內容卻含有暴力、色情等惡意內容，因為演算法容易被查找，通常都會有大量觀看數與訂閱，被稱作「艾莎門」影片。
而《NOWnews》記者實際查詢該頻道發現，該頻道的訂閱數高達400萬人，且幾乎每一支影片的點閱數都有突破兩千萬，甚至有單支影片高達3.3億的瀏覽次數，內容經常使用可樂以及曼陀珠作為實驗，將曼陀珠含在嘴巴中並倒入可樂等等，因此被網友稱之為是小孩不適合觀看的「艾沙門」頻道，家中若有小孩有使用YT的情況，家長可就要當心注意。
且弔詭的是，該名Youtuber經搜尋，既沒有臉書粉絲專頁、個人IG也找不著微博等社群軟體，而上一次更新影片已經停留在11個月以前，在網路上搜尋該頻道名稱，完全無法得知該Youtuber真面目以及來歷，Youtuber志祺七七也曾拍片提到，對於這種艾沙門類型的影片，家長應該隨時注意小孩使用YT的狀況，並且打開YT的篩選模式，嚴格過濾這些不適合小朋友看的影片，另外若是看到這類型的影片，要記得檢舉以及舉報，讓小孩遠離這類型的影片，快樂成長。（編輯：張嘉哲）