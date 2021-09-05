機師釀諾富特重演　國民黨：再次證明破口在國門管制

國門再釀防疫破口，三名長榮機師突破性感染，其中一人除隱匿症狀，還在自主管理期間外出聚餐，並且足跡廣闊；另有染疫機師就讀於桃園某高職的兒子也染疫，確診後仍到校上課，導致全校師生大篩檢並封校停課，指揮中心發布號稱台灣史上單次最多筆的110萬則警示簡訊。對此，國民黨發言人陳偉杰5日指出，這是重演先前華航諾富特事件，證明台灣的防疫破口就在國門管制，更證明今年5月防疫破口不是萬華，就是3+11的規定。
記者羅婉庭/綜合報導
2021-09-05 14:16:59｜2021-09-05 14:21:17
陳偉杰表示，民進黨政府一再否認五月疫情爆發的防疫破口不是3+11，還想把責任賴給萬華，結果這次長榮機師染疫事件，劇情有如華航諾富特的翻版，等於打了陳時中和民進黨政府的臉。不只如此，民進黨政府更擔心疫情演變就像當時3+11一樣，確診者足跡廣闊，唯恐再爆出一個像萬華一樣的疫情，這樣民進黨政府就真的「賴無可賴」了。陳偉杰說，病毒不會憑空冒出，境外移入可能性極高，對照兩次的防疫破口情形，國境管制不夠嚴格就是主要原因，而上次的破口源頭就是3+11的規定無誤。
陳偉杰指出，民進黨政府擔心又發生類似萬華一樣的群聚感染，所以只好緊急發布號稱台灣史上單次最多筆的簡訊，提醒全台民眾注意，但是簡訊內又沒有交代確診者足跡，不知發了何用？陳偉杰說，這代表民進黨政府緊張了，眼見中秋節將至，振興券發放在即，一但疫情擴大會導致振興券效果大減，為施政增添變數，連帶影響年底公投，甚至是明年地方選舉，所以民進黨政府才亂發簡訊，感覺像是病急亂投醫，就怕振興券發放前出亂子，影響民進黨的民調支持度。
陳偉杰批評，自去年全球疫情爆發開始，每次民進黨政府自豪防疫成果後台灣就會出亂子。去年被捧成防疫模範生，不積極買疫苗也不代工，結果今年疫情爆發；現在好不容易看似穩住疫情，且民進黨政府已準備大搞振興券來振興經濟，結果又爆出機師確診、桃園的學校封校停課，讓全民期盼逐步恢復正常生活的曙光再次被打消。
「3+11無疑就是防疫破口。」陳強調，讓民進黨政府根本無話可說，對於我國邊境管理的防疫措施應該都要重新檢討，不要讓同樣的事件一再發生，因為後面受苦的絕對都是平民老百姓。