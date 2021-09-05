機組員爆料防疫巴士通風差問題多　工會提5大建議

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不過，有機組員上網爆料指出，住在台北的家人被送到南投檢疫所，規定配戴N95口罩，但公車上卻沒有開冷氣只開一個窗戶，且一輛公車去了3個地方載3個家庭，到華山集合後，那邊大概有5、6輛公車，分別將人分配到兩輛遊覽車上，恐會造成交叉感染風險及群聚風險。
機組員也爆料表示，車上有機組員、家人反應想要上廁所，卻得到因為被匡列所以不能上廁所，要上廁所會發紙尿片，但這個客運根本沒有隱私空間讓大家可以換紙尿片。
桃園市空服員職業工會秘書長周聖凱證實，的確有收到機組員相關反應，包含防疫巴士的通風需要改善、被匡列者搭乘防疫巴士須配戴N95口罩但通風較差的情況下，配戴N95很不舒服，也容易造成配戴不完全導致防護力不夠。
除此之外，周聖凱說，也有機組員反應部分檢疫所可能因為太匆忙要讓機組員隔離，導致清潔消毒不完全，入住後發現有蟲屍的狀況，都讓機組員的身心狀況受到影響。
周聖凱表示，因此和消防員工作權益促進會共同提出5大改善訴求，包含中央流行疫情指揮中心應針對防疫巴士訂定統一指引、規範，供各地方政府依據執行；防疫巴士應改善通風及空調；應要求被載者配戴外科口罩而非N95口罩。
這次大規模集中檢疫，將部分機組人員及其家人小孩運載至台中、南投檢疫所，可預期載送時間長達數小時，出發前應將被載者的生理需求納入規劃考量；大規模集中檢疫，包含許多小孩及長者，應為所有人測量血氧及體溫，確保被載者運輸過程的安全。（編輯：陳仁華）1100905