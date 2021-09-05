港國安處要求提供資料　支聯會拒絕

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鄒幸彤表示，支聯會約有100多個成員，最少20個成員出席會員大會才達到法定人數，無法親自出席者可以投授權票，75%成員同意後方可解散。
她稱，不會降低解散門檻，一旦支聯會解散，會將資產捐給理念相同的團體。
支聯會常委8月23日議決通過解散，有待會員大會通過。
此外，警方國安處日前引用「港區國安法」，要求支聯會常委提交多項資料，鄒幸彤表示，國安處隨便指控支聯會是「外國代理人」，支聯會強烈否認。她又質疑警方沒有列明所涉罪名、支聯會是否嫌疑人等細節，做法毫無理據。
鄒幸彤說，支聯會拒絕提供資料給國安處，「這是身為常委，對成員、支持者最起碼的保護」，鄒幸彤批評警方令公民社會處於恐懼，但支聯會不會助長當局散播恐懼。
港警日前引用「港區國安法」43條實施細則附表5，指有合理理由相信支聯會屬「外國代理人」，去信常委要求在9月7日前提交多項資料，包括自成立以來的成員及職員資料，2014年至今在港資產、收入及開支等。
港警稱，若未依時提交資料，可罰款港幣10萬元（約新台幣35萬元）、監禁半年；如提供虛假、不正確或不完整資料，最高可罰10萬元、監禁2年。（編輯：翟思嘉/朱建陵）1100905