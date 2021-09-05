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林瑞陽帥兒床戲「餓虎撲羊」　對手爆料力道超大

▲林禹（左）、鄭暐達床戲初體驗直奔本壘。（圖／三立）
▲林禹（左）、鄭暐達床戲初體驗直奔本壘。（圖／三立）

記者羅凌筠/綜合報導

2021-09-05 16:39:20

林瑞陽俊美兒子林禹，在《戀愛是科學》和鄭暐達演出「男男CP」，第一次和同性演床戲就直奔本壘，從計程車內吻到旅館，裸上身激情纏綿。有場戲鄭暐達將林禹的手扣在衣櫃上，瞬間男友力爆棚，林禹害羞地露出較陰柔的表情，被導演稱讚十分到位。林禹表示第一次觀賞片段是跟鄭暐達一起看，但關注的焦點全在自己的表情到不到位、身材結不結實，兩人因戲私下變好友，拍起激情戲來也格外有默契，不需要擔心對方進攻過於猛烈或尷尬退縮，不用言語溝通就懂對方要幹嘛，林禹害羞透露兩人的攻防勢均力敵，前半部的激情是鄭暐達主導，後半部則由林禹反過來壓制。

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▲林禹（左）被鄭暐達爆料「餓虎撲羊」投入演出。（圖／三立）
▲林禹（左）被鄭暐達爆料「餓虎撲羊」投入演出。（圖／三立）
雖拍攝出來的結果讓林禹、鄭暐達都滿意，但其實當下兩人都很緊張，也會互相用開玩笑的方式來安撫對方，像是林禹就會在鏡頭外露出「壞員外」的表情故意逗鄭暐達，而鄭暐達則會故意學草泥馬的樣子朝他吐口水。經過此次飾演同志，讓林禹更了解愛情的另一種面貌，也開始思考不論是直男或同志，都是被性別所框住的愛情，然而世界上是否存在「我喜歡你，不是因為你的性別，而是因為你」，這種跨越性別的愛情？若有天林禹也遇見了相互吸引的同性對象，會有什麼反應？他笑回：「我也很好奇，也很想探索不曾遇過的事情。」

▲林禹（右）、鄭暐達演出直男愛上同志的情節。（圖／三立）
▲林禹（右）、鄭暐達演出直男愛上同志的情節。（圖／三立）
平常總是會看自己演出成果，不斷檢視自己演技的鄭暐達，唯獨這場床戲一直沒有勇氣觀看，初次檢視演出成果的時候尚未加入配樂，而且還是跟床戲對手林禹一起欣賞，他尷尬笑說：「完全赤裸到極致，腦袋一片空白，好在呈現出來的狀態比想像中還要好。」鄭暐達特別感謝林禹：「他的善良與天真一直是讓我安心的動力，當我對於劇本天人交戰的時候，也是他在旁邊支持，我才得以完成使命。」床戲預告一釋出，不少網友笑稱鄭暐達對林禹就像「餓虎撲羊」，對此鄭暐達開玩笑說其實是林禹比較餓，因為在正式開拍時，他能感受到林禹在各種接觸的力道都很大，反虧林禹：「你真的很投入。」  

▲鄭暐達（左）、林禹「馬歐CP」圈粉。（圖／三立）
▲鄭暐達（左）、林禹「男男CP」圈粉。（圖／三立）

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