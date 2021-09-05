今日廣場》林威志／承擔非口號　但是國民黨黨魁選情關鍵

林威志／台北海洋科大通識教育中心助理教授





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國民黨主席選舉的選情，實在沒有令人值得期待的地方。投票前的政見發表會，卻也令人眼睛一亮，除了有「政見發表」外，還有候選人間的互相「交叉詰問」，也會接受「媒體提問」。因為這是唯一一場，候選人把握機會向黨員及全國人民闡述未來黨的方向，也借此機會說明被誤解的政策。





從選舉策略來看，國民黨主席參選人這波負面攻勢難以奏效，彼此勝負呈現拉鋸纏鬥僵局，這些攻擊無法達到吸收中間青年、游離票的作用。目前朱立倫、江啟臣差距不大，這種操作大抵只有吹口哨壯膽的心理作用，因此都希望利用政見發表會拉開差距。





從總體表現來看，江啟臣採用「酸民模式」，當造王者來酸朱立倫，用勇於承擔來訴求國民黨換主席太頻繁，讓我繼續。朱立倫採用「戰狼模式」，今天的朱立倫比較狂，全部戰了一圈，提自己選新北對決蔡英文，大嗆江啟臣不承擔，也嗆張亞中的說法沒市場，大嗆張亞中跟台灣現實太遠，候選人全部戰了一回。張亞中採用「統神模式」，除了不知道大聲什麼，大致上是深藍論述。





從議題來看，四位黨主席候選人言必稱「中山先生」、「經國先生」，四位候選人都講『九二共識』，但沒有提到『一中各表』。可以看出國民黨人聚焦兩岸議題，朱立倫重申「九二共識、一中各表」的精神，要從求同存異走向求同尊異。江啟臣也強調，促進兩岸全面交流、對話是必要。





進一步來看，「交叉詰問」階段呈現一打三模式，卓、朱、張三個候選人圍攻江啟臣。張亞中重提當年震驚台灣政壇的「美國維基解密爆料事件」，稱他想給朱立倫一個解釋機會，卻拉江啟臣來評價朱立倫的解釋。江啟臣則固守自己理念，江啟臣充分論述2024會堅持制度，朱立倫除了換柱印象之外，還有機會讓違反黨紀的人提早回國民黨，可見得朱立倫是不會支持制度的人。





政見發表會不是互揭黨內的瘡疤，國民黨瘡疤是一直都在那裏。陣前換將，兵敗如山倒，換柱後人心渙散，失敗主義彌漫。制度論的信仰者會相信路徑依賴，吳敦義的新書有一句「君子不黨」，「君子不黨」典故來自「君子矜而不爭，群而不黨。」。如何「矜而不爭」，如何尊重制度，才是黨員想知道的。





國民黨在江啟臣代理主席任內試圖走出窠臼，在大是大非的問題前面，沒有絲毫猶豫，砲火全開指向執政黨的不是。良性競爭是以論述取勝，疫情期間，江啟臣、朱立倫採取土法煉鋼，勤走基層全國巡迴，大費周章南北奔波舟車勞頓，沒有捨本逐末用視訊方式。





諷刺的是，國民黨主席政見發表會後的即時民調，張亞中目前在各大民調遙遙領先，朱立倫根本邊緣人，而且臉書上一直有張亞中的影片出現，經過政見發表會後，國人終於發現張亞中在統派的高人氣。





從候選人來看，朱立倫最大的問題不是別人，而是他的魄力，2016年國民黨沒有男人出來選總統，朱立倫卻出來換柱。敗選後，朱立倫一直找不到自己的定位，直到韓流崛起，朱立倫更被邊緣化。總統與立委大選國民黨大敗，黨主席吳敦義下台，國民黨聲勢最低迷的時候，又是江啟臣出來，一路看下來，很難在朱立倫身上看到承擔危機的魄力。





有能力的領導者帶領影響組織，沒能力的就被組織影響。多元社會中本來就有不同的意見，每位參選人背後的選擇，本來就代表不一樣的路線鬥爭，國民黨要展現團結的氣勢，本來就應該從黨內民主開始。





歷史如鏡，因為是黨主席選舉，政見會大談正藍精神，面對的是黨員，所以就要講藍色黨員想聽的話。國民黨時不我予的關鍵，在於美中關係這巨大的地緣政治改變，還有習近平對台不再戰略模糊，反中己經成為世界的潮流，這點和過去國民黨能在戰略模糊下，取得兩岸紅利的狀況相去己遠。而贏得黨主席選舉的人，選後如何讓「非韓不投」黨員持續凝聚才是重中之重。











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