颶風艾達過境　墨西哥灣石油公司尋找漏油來源

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美聯社指出，從照片看來，浮油似乎沿著墨西哥灣向東漂流了超過19公里。
一名海岸防衛隊發言人表示，總部位於休士頓的塔洛斯能源公司（Talos Energy）聘請潔淨海灣協會（Clean Gulf Associates）團隊因應可能的漏油事件，並確認漏油來源。
據這名發言人說法，潔淨海灣協會已在相關海域放入浮油回收裝置和攔油索，以減少漏油造成的環境影響。
與此同時，海上安全小組（Coast Guard Marine Safety Unit）預防部門和海灣打擊小組（Gulf Strike Team）亦正監測報告與NOAA衛星照片，以確定漏油範圍。
美聯引述塔洛斯能源公司說法稱，公司方面認為，他們不需為這起漏油事件負責。
颶風艾達（Ida）是襲擊墨西哥灣地區的史上最強颶風之一。艾達約1週前席捲路易斯安那州，此後朝東北方移動，引發嚴重洪災，並在紐約州等東北部幾州造成數十人死亡。
馬昌德灣（Bay Marchand）漏油事件是颶風艾達肆虐後，路易斯安那州和墨西哥灣地區通報的數起危害環境事件之一。
隨著港口重新開放，以及受艾達影響暫時關閉的煉油廠重啟，墨西哥灣沿岸石油公司4日大受鼓舞。不過由於關鍵設施受損，原油產能仍尚未完全恢復。（譯者：施施/核稿：林治平）1100905