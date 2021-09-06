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德國大選社民黨民調領先　盼與綠黨攜手執政

▲德國中間偏左派的總理候選人蕭茲希望與立場偏左的綠黨共組聯合政府，一同領導德國這個歐洲最大經濟體。（圖／美聯社／達志影像）
▲德國中間偏左派的總理候選人蕭茲希望與立場偏左的綠黨共組聯合政府，一同領導德國這個歐洲最大經濟體。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-09-06 06:29:08

（中央社柏林5日綜合外電報導）德國中間偏左派的總理候選人蕭茲希望與立場偏左的綠黨共組聯合政府，一同領導德國這個歐洲最大經濟體。不過民調顯示，蕭茲仍需要第3政黨支持，才能在國會取得穩定多數。

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德國26日將舉行全國大選，保守派的現任總理梅克爾（Angela Merkel）不再角逐連任。而蕭茲（Olaf Scholz）與他所屬的社會民主黨（SPD）目前領先保守派5個百分點。

這次大選勢必會出現多種執政聯盟組合，而且協商過程將異常複雜。

蕭茲今天告訴「每日鏡報」（Der Tagesspiegel）：「我想跟綠黨一起執政。」他指出，社民黨與綠黨的政策提案有許多重疊之處。

兩黨都希望把全國最低時薪從現行的9.6歐元（新台幣約315元）提升到12歐元、對鉅富加稅，還要加速改用再生能源，以達成氣候議程目標。此外，兩黨也都偏好歐洲進一步整合。

梅克爾所屬的保守派已執政16年且連贏4場全國選舉，但在新任總理候選人拉謝特（Armin Laschet）帶領下，支持度顯著下滑。

為了重振士氣，拉謝特3日公布自己的多元化「未來團隊」，並抨擊蕭茲不願排除與極左的左派黨（Linke）共組聯盟的可能性。保守派說，這種社民黨-綠黨-左派黨聯盟意味著德國將大幅偏離中間派主流。

蕭茲除駁斥指控，並與左派黨保持距離。他說，只要左派黨不願明確支持北大西洋公約組織（NATO）軍事聯盟，就不適合執政，「這個要求無商量餘地」。

民調機構INSA為「週日畫報」（Bild am Sonntag）所做的最新民調顯示，蕭茲的社民黨支持率為25%，拉謝特的基督教民主黨（CDU）/基督教社會黨（CSU）聯盟支持度為20%，綠黨支持度16%，親商的自由民主黨（FDP）13%，極右派德國另類選擇黨（FDP）12%，左派黨7%。

這代表蕭茲偏好的社民黨-綠黨聯盟合計支持率仍未過半，還需要基民黨/基社黨、自由民主黨或左派黨的支持。所有政黨都排除與德國另類選擇黨結盟執政的可能性。（譯者：楊昭彥/核稿：林治平）1100905

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