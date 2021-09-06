德國大選社民黨民調領先　盼與綠黨攜手執政

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這次大選勢必會出現多種執政聯盟組合，而且協商過程將異常複雜。
蕭茲今天告訴「每日鏡報」（Der Tagesspiegel）：「我想跟綠黨一起執政。」他指出，社民黨與綠黨的政策提案有許多重疊之處。
兩黨都希望把全國最低時薪從現行的9.6歐元（新台幣約315元）提升到12歐元、對鉅富加稅，還要加速改用再生能源，以達成氣候議程目標。此外，兩黨也都偏好歐洲進一步整合。
梅克爾所屬的保守派已執政16年且連贏4場全國選舉，但在新任總理候選人拉謝特（Armin Laschet）帶領下，支持度顯著下滑。
為了重振士氣，拉謝特3日公布自己的多元化「未來團隊」，並抨擊蕭茲不願排除與極左的左派黨（Linke）共組聯盟的可能性。保守派說，這種社民黨-綠黨-左派黨聯盟意味著德國將大幅偏離中間派主流。
蕭茲除駁斥指控，並與左派黨保持距離。他說，只要左派黨不願明確支持北大西洋公約組織（NATO）軍事聯盟，就不適合執政，「這個要求無商量餘地」。
民調機構INSA為「週日畫報」（Bild am Sonntag）所做的最新民調顯示，蕭茲的社民黨支持率為25%，拉謝特的基督教民主黨（CDU）/基督教社會黨（CSU）聯盟支持度為20%，綠黨支持度16%，親商的自由民主黨（FDP）13%，極右派德國另類選擇黨（FDP）12%，左派黨7%。
這代表蕭茲偏好的社民黨-綠黨聯盟合計支持率仍未過半，還需要基民黨/基社黨、自由民主黨或左派黨的支持。所有政黨都排除與德國另類選擇黨結盟執政的可能性。（譯者：楊昭彥/核稿：林治平）1100905