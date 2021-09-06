中職／王光輝追思會　副總統賴清德、辜仲諒也參加

中信兄弟王威晨父親，也是前兄弟象黃金球星王光輝8月30日過世，今天舉行追思會，不僅副總統賴清德到場，連中信慈善基金會辜仲諒董事長等棒壇人士都參與。 我是廣告 請繼續往下閱讀 ▲球迷參加王光輝追思會。（圖／吳政紘攝）×▲球迷參加王光輝追思會。（圖／吳政紘攝）昔日球星「金臂人」黃平洋、「棒球頑童」吳復連、「亞洲巨砲」呂明賜、「洪總」洪一中、「棒球先生」李居明、前兄弟球團領隊洪瑞河等也都出席致意。▲陳冠任、前兄弟防護員衣思訓等參加王光輝追思會。（圖／吳政紘攝）×▲陳冠任、前兄弟防護員衣思訓等參加王光輝追思會。（圖／吳政紘攝）▲陳義信參加王光輝追思會。（圖／吳政紘攝）×▲陳義信參加王光輝追思會。（圖／吳政紘攝）▲王光輝追思會。（圖／吳政紘攝）×▲王光輝追思會。（圖／吳政紘攝）▲洪一中總教練參加王光輝追思會。（圖／吳政紘攝）×▲洪一中總教練參加王光輝追思會。（圖／吳政紘攝）▲棒球先生李居明參加王光輝追思會。（圖／吳政紘攝）×▲棒球先生李居明參加王光輝追思會。（圖／吳政紘攝）王光輝追思會採天主教儀式，「光輝組」球迷也到場致意，並帶來鮮花、紀念扇還有自行製作的海報等，跟這位「萬人迷」說再見。▲球迷參加王光輝追思會。（圖／吳政紘攝）×▲球迷參加王光輝追思會。（圖／吳政紘攝）▲前兄弟象領隊洪瑞河參加王光輝追思會。（圖／吳政紘攝）×▲前兄弟象領隊洪瑞河參加王光輝追思會。（圖／吳政紘攝）中職／「抗左殺手」陳子豪 扛起兄弟四番中職／李聖裕態度認真 助總：值得誇獎郭台銘解隔期滿出關 喊BNT陸續到貨、盼抽檢時間縮短