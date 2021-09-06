COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

中職／王光輝追思會　副總統賴清德、辜仲諒也參加

▲中信慈善基金會董事長辜仲諒參加王光輝追思會。（圖／吳政紘攝）
▲中信慈善基金會董事長辜仲諒參加王光輝追思會。（圖／吳政紘攝）

記者吳政紘/新北報導

2021-09-06 10:20:09｜2021-09-06 11:12:25

中信兄弟王威晨父親，也是前兄弟象黃金球星王光輝8月30日過世，今天舉行追思會，不僅副總統賴清德到場，連中信慈善基金會辜仲諒董事長等棒壇人士都參與。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲球迷參加王光輝追思會。（圖／吳政紘攝）
▲球迷參加王光輝追思會。（圖／吳政紘攝）

昔日球星「金臂人」黃平洋、「棒球頑童」吳復連、「亞洲巨砲」呂明賜、「洪總」洪一中、「棒球先生」李居明、前兄弟球團領隊洪瑞河等也都出席致意。

▲陳冠任、前兄弟防護員衣思訓等參加王光輝追思會。（圖／吳政紘攝）
▲陳冠任、前兄弟防護員衣思訓等參加王光輝追思會。（圖／吳政紘攝）
▲陳義信參加王光輝追思會。（圖／吳政紘攝）
▲陳義信參加王光輝追思會。（圖／吳政紘攝）
▲王光輝追思會。（圖／吳政紘攝）
▲王光輝追思會。（圖／吳政紘攝）
▲洪一中總教練參加王光輝追思會。（圖／吳政紘攝）
▲洪一中總教練參加王光輝追思會。（圖／吳政紘攝）
▲棒球先生李居明參加王光輝追思會。（圖／吳政紘攝）
▲棒球先生李居明參加王光輝追思會。（圖／吳政紘攝）

王光輝追思會採天主教儀式，「光輝組」球迷也到場致意，並帶來鮮花、紀念扇還有自行製作的海報等，跟這位「萬人迷」說再見。

▲球迷參加王光輝追思會。（圖／吳政紘攝）
▲球迷參加王光輝追思會。（圖／吳政紘攝）
▲前兄弟象領隊洪瑞河參加王光輝追思會。（圖／吳政紘攝）
▲前兄弟象領隊洪瑞河參加王光輝追思會。（圖／吳政紘攝）

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
身為周杰倫的粉絲，哪一張專輯才是您心中的不敗神作？

身為周杰倫的粉絲，哪一張專輯才是您心中的不敗神作？

繼續作答
即時
推薦閱讀