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仍有千人滯留阿富汗北部機場　苦等塔利班放行

▲至今仍有千名想離開阿富汗北部大城馬薩里沙利夫（Mazar-i-Sharif）國際機場的群眾，仍滯留當地。圖為北約軍隊於馬薩里沙利夫機場的資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲至今仍有千名想離開阿富汗北部大城馬薩里沙利夫（Mazar-i-Sharif）國際機場的群眾，仍滯留當地。圖為北約軍隊於馬薩里沙利夫機場的資料照。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-09-06 11:10:26

（中央社華盛頓5日綜合外電報導）紐約時報報導，美軍撤出阿富汗至今第5天，仍有約1000名想離開的人滯留當地，包括數十名美國人和持有美國或其他國家簽證的阿富汗人，他們正等著掌權的塔利班允許飛機離境。

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紐時提到，這些想要離開阿富汗北部大城馬薩里沙利夫（Mazar-i-Sharif）國際機場的群眾面臨的狀況，是其他數以千計無法在美國於8月31日撤軍之前從喀布爾機場搭上飛機的人的寫照。

美國聯邦眾議院外交委員會共和黨首席議員麥考爾（Michael McCaul）接受「福斯週日新聞」（Fox News Sunday）訪問時說，有6架飛機停在馬薩里沙利夫機場，機上有美國人和阿富汗籍翻譯員，因塔利班（Taliban）尚未發給許可而無法啟程。

麥考爾稱塔利班把這些旅客扣為「人質」，但多項報導質疑這種說法。他說，塔利班想用飛航許可「交換一些東西」，且他認為塔利班想獲得「美國的完全承認」。

一名瞭解撤離行動的人士告訴路透社，把這些旅客說成「人質」是不對的。

紐時報導，在卡達安排撤離航班的人表示，馬薩里沙利夫機場的飛機已收到必要許可，在等塔利班最終批准。根據報導，參與安排的美國陸戰隊退役少校蒙塔佛（Eric Montalvo）說：「塔利班沒有把飛機扣為人質。」

美國國務院發言人表示，目前沒有可以證實撤離包機基本細節的可靠管道，例如美國公民和機上其他人的數量，但「我們會要塔利班遵守承諾讓人自由離開阿富汗」。

美聯社引述匿名阿富汗官員的說法報導，實際上有4架飛機停在機場，預定搭機的乘客正待在旅館，等著有關當局決定他們是否可以離境；這名官員說，問題癥結在於很多人沒有有效的旅行文件。

馬薩里沙利夫機場附近居民也表示，旅客都已不在機場，有人看見至少10個家庭在當地旅館等待未來命運的走向。這些人都沒有護照或簽證，但自稱替美國或德國軍方相關企業工作。

馬薩里沙利夫機場比喀布爾機場小，最近才開始營運國際航班，目前也只有飛往土耳其的航線，但阿富汗官員說，停在機場的飛機是要前往卡達杜哈（Doha）。目前不清楚這些飛機由哪一方包下，也不知道等待的確切原因。（譯者：曾依璇/核稿：盧映孜）1100906

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