履歷寫下1經驗！她面試「慘遭人資刁難」 內行秒懂破綻
「面試」是找工作必經的過程，大多人會在面試時努力讓面試官留下好印象，而公司的待遇、福利和薪資，也是面試者最關心的重點之一。不過，近日一名女網友在《Dcard》提到，目前剛畢業正在找工作，為讓履歷看起來豐富，便將實習經驗也寫進去，豈料面試時卻慘碰壁，貼文曝光引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-09-06 11:20:54
原PO提到，目前剛畢業正在找工作，在校期間曾參與過兩次實習，但都只有一個月左右，時間非常短暫，實習內容基本上都只是跟著參與部門的工作，並非深入學習，有點類似體驗營的感覺，也沒特別做什麼事情，大多時候都是自己看看資料，有些甚至只學過一天，但是沒有實際操作，「現在畢業後，為了讓履歷看起來豐富一些，我還是有把那兩個各實習一個月的經驗寫進去，把一些我做過的事情包裝一下，然後寫印象比較深刻的」。
原PO接著表示，近期去一家大公司面試後，被人資瘋狂地深入問問題，她苦惱地說「很多事情我沒有做得很深入亦或是我只學過一天、操作過一天，就沒有再做那個工作，但我履歷中是挑出比較有印象而且有趣的工作，因為寫在履歷上有些人資會問得很深入，這讓我覺得很困擾！」似乎為此感到有些後悔，最後好奇詢問網友們「我要怎麼去調整履歷嗎？還是應該練習面試？」
貼文一出，隨即引發熱烈討論，許多過來人回應「我跟主管在挑履歷的時候，她很不喜歡那種一看就包裝過的，或寫對這份工作很大理想、抱負，學歷、經歷、專長條例式清楚明白就好，履歷建議真誠點，才一個月真正在同領域職場待的，都知道你可能沒學到什麼，剛畢業不用急著讓自己看起來厲害」、「敢寫就要有料」、「在學經驗的部分可以寫在自傳內」。（編輯：賴詠璿）