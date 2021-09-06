NBA／挺前龍王球衣被暴龍退役 詹皇反問：這是問題？
多倫多暴龍今夏告別Kyle Lowry，暴龍老闆承諾待這位昔日主控退役後將他的7號球衣高掛球場上空，成為隊史第一人，近日有人發問「前龍王」DeMar DeRozan是否也能有此待遇，意外釣出「詹皇」LeBron James回應力挺。
記者鍾東穎/綜合報導
2021-09-06 10:57:25
美國媒體《Thehoopfilms》在Instagram發問球迷，「暴龍是否該退役DeRozan的球衣？」引起James注意並回應，「這能算是一個問題嗎？哈哈，他們絕對應該要。」
2018年暴龍為了衝擊隊史第一冠，將DeRozan交易至馬刺換來Kawhi Leonard，當時DeRozan還在社群媒體上怒批，「在這聯盟毫無忠誠可言。」但最後Leonard也真的率暴龍拿下成軍24年來的首冠，讓這位生涯前9年都在多倫多效力的明星前鋒開始懷疑自己。
DeRozan生涯為暴龍出賽超過600百比賽，也榮膺暴龍隊史得分王，上場時間和Lowry不分軒輊，只差沒有奪冠，若要被暴龍退役也絕對有資格，不過有趣地是，James正是阻斷DeRozan和暴龍取得重大成球的關鍵人物，因為這期間James所率領的騎士隊統治了東區。